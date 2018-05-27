У Сирії від обстрілів загинуло четверо російських військових

Вночі, 27 травня, у Сирії при обстрілі кількома групами "бойовиків" загинуло четверо російських військовослужбовців, ще двоє померли в лікарні. Троє лишаються в лікарні з пораненнями.

Про це повідомляють "РИА Новости" з посиланням на Міноборони Росії.

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У сирійській провінції Дейр-ез-Зор в темний час доби артилерійську батарею сирійських урядових військ атакували кілька мобільних груп терористів. Два російських військових радники, що управляли вогнем сирійської батареї, загинули на місці. Ще п'ять російських військовослужбовців отримали поранення і були оперативно доправлені в російський військовий госпіталь,

– йдеться у повідомленні.

За словами Міноборони, двоє поранених померли у лікарні від отриманих поранень.

Зазначається, що під час бою було ліквідовано 43 "бойовики" та шість автомобілів.