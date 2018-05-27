В Сирии от обстрелов погибли четыре российских военных
Ночью, 27 мая, в Сирии при обстреле несколькими группами "боевиков" погибли четыре российских военнослужащих, еще двое скончались в больнице. Трое остаются в больнице с ранениями.
Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на Минобороны России.
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В сирийской провинции Дейр-эз-Зор в темное время суток артиллерийскую батарею сирийских правительственных войск атаковали несколько мобильных групп террористов. Двое российских военных советников, управлявших огнем сирийской батареи, погибли на месте. Еще пять российских военнослужащих получили ранения и были оперативно доставлены в российский военный госпиталь,
– говорится в сообщении.
По словам Минобороны, двое раненых умерли в больнице от полученных ранений.
Отмечается, что во время боя были ликвидированы 43 террориста и шесть автомобилей.
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