В Сирии от обстрелов погибли четыре российских военных

Ночью, 27 мая, в Сирии при обстреле несколькими группами "боевиков" погибли четыре российских военнослужащих, еще двое скончались в больнице. Трое остаются в больнице с ранениями.

Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на Минобороны России.

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В сирийской провинции Дейр-эз-Зор в темное время суток артиллерийскую батарею сирийских правительственных войск атаковали несколько мобильных групп террористов. Двое российских военных советников, управлявших огнем сирийской батареи, погибли на месте. Еще пять российских военнослужащих получили ранения и были оперативно доставлены в российский военный госпиталь,

– говорится в сообщении.

По словам Минобороны, двое раненых умерли в больнице от полученных ранений.

Отмечается, что во время боя были ликвидированы 43 террориста и шесть автомобилей.