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СМИ выяснили имена погибших в Сирии россиян

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В Чите похоронили двух россиян, погибших в Сирии
В Чите похоронили двух россиян, погибших в Сирии / "Чита.Ру"

27 мая в российском городе Чита состоялась церемония погребения двух российских военнослужащих, которые накануне погибли в Сирии. Тела двух других "военных советников-артиллеристов", вероятно, отправили в закрытый город Горный, где дислоцируется 200 артиллерийская бригада.

Как пишет издание "Чита.Ру", точно известны лишь имена тех, кого похоронили в Чите.

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По словам журналистов, это 32-летний старший лейтенант Сергей Елин и 23-летний сержант Игорь Михайлов – оба служили в 200-й артиллерийской бригаде, командование и личный состав которой присутствовал на похоронах. У Елина осталась жена и дети.

Похороны военных происходили в разных частях Читы, однако по схожему сценарию – закрытые гробы во время церемонии вынесли на сцену и у них дежурил караул. Оба похоронили на разных кладбищах.

Как утверждают их друзья, российские военные прибыли в Сирию только недавно – в конце апреля 2018 года.

"Многие участники церемонии в Чите, в том числе военные, называли года рождения еще двух погибших забайкальцев – 1992-й и 1993-й. Больше о них ничего не известно", – подчеркивается в материале.

К слову, накануне местная газета "Вечорка" сообщила, что в Забайкалье доставили пять тел и 18 раненых, вместе с тем источники "Чита.Ру" сообщали о прибытии шести погибших: четырех забайкальцев и двух военных из Башкирии – все погибли в бою 23 мая .

В Чите похоронили двух российских военных, погибших в Сирии: видео

Напомним, ранее 24 Канал сообщал, что в результате обстрела со стороны группы "боевиков" в Сирии погибли четыре российских военных. Эту информацию подтвердили в Минобороны РФ.

Теги: Жертвы Новости России Война в Сирии
Источник: 24 Канал
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