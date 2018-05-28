Оприлюднено дані про ще трьох росіян, які загинули у нещодавніх боях у Сирії

Розвідувальна група Conflict Intelligence Team встановила імена ще трьох росіян, які нещодавно загинули внаслідок бойових дій у Сирії. За словами волонтерів, це В'ячеслав Кравченко, Дмитро Вершинін і Олександр Філімонов.

Відповідний допис з’явився на офіційній Facebook-сторінці спільноти.

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"Напередодні стало відомо про загибель старшого лейтенанта Сергія Єліна, сержанта Ігоря Михайлова та Кирила Поліщука. Імовірно, всі вони загинули 23 травня в районі Дейр-Ез-Зор. Таким чином, кількість загиблих в бою становить не менше ніж шість осіб. При цьому, Міноборони РФ поки не назвало імена чотирьох військовослужбовців, про загибель яких заявили в відомстві. Тому невідомо, хто із встановлених шістьох росіян є вказаними у числі офіційних втрат", – зазначають розслідувачі.



Стали відомими імена ще трьох росіян, які загинули в Сирії.

Також вони додають посилання на видання "Читаю Ру", де можна прочитати додаткову інформацію про загиблих.

"Міноборони Росії 27 травня офіційно підтвердило загибель "чотирьох військових радників", які керували артилерійською батареєю сирійських військ. В цей день в Читі пройшли похорони 32-річного офіцера Сергія Еліна та 23-річного сержанта Ігоря Михайлова з 200-ї артилерійської бригади, тіла яких доправили із Сирії. Тіло третього загиблого – 22-річного В'ячеслава Кравченка – вранці 28 травня доправили до села Гавань Кирінского району. Особистість четвертого загиблого – Вершиніна – стала відомою останньою", – мовиться у матеріалі.

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До слова, Вершиніну було 24 роки. Поховають військового у селі Урейську 29 травня. Тут він провів своє дитинство і закінчив початкову школу, але більшу частину життя прожив у віддаленому на 15 кілометрів селищі Акша.

Кравченку своєю чергою було 22 роки. Поховають його також 29 травня у селі Гавань, що розташовується у 3 кілометрах від російсько-монгольського кордону. Тут він народився та виріс, звідси ж його викликали до Збройних сил Росії відразу після закінчення школи, а після строкової служби підписав контракт.

Звання обох військових не називаються. Також немає детальної інформації щодо третього загиблого Олександра Філімонова.