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Представник України в НАТО окреслила загрозу, що несуть російські ПВК

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Кремля почав активно розвивати ПВК: яку небезпеку вони несуть
Кремля почав активно розвивати ПВК: яку небезпеку вони несуть / Соцмережі

Останнім часом Росія почала розвивати приватні військові компанії – одним із таких формувань є група "Вагнера". Фактично вони виконують роль та функції сил спеціальних операцій, отримуючи забезпечення та вказівки з боку Генштабу РФ, однак, з іншого боку, ці підрозділи не є регулярними військами.

Такий висновок зробила голова парламентської делегації України в Парламентській асамблеї НАТО Ірина Фріз на своїй сторінці у Facebook.

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Під час обговорення генеральної доповіді "Нарощування потенціалу стримування НАТО на Сході", яку зробив Джозеф Дей (Канада), звернула увагу на розвиток Росією приватних воєнних компаній. Наприклад, група "Вагнера" бере участь у військових діях як в Україні, так і в Сирії. Фактично ці групи виконують роль та функції сил спеціальних операцій, але діють під виглядом парамілітарних формувань. Отже ми маємо дилему: з одного боку це не регулярні війська, а з іншого – вони отримують зброю, техніку, розвіддані та управління за єдиним оперативним задумом Генштабу, 
– підкреслює політикиня.

За її словами, групи ПВК розгортаються в країнах на базі "сплячих" осередків та в результаті нелегального або легального прибуття в країну для здійснення операції, можуть бути прямо задіяними у диверсійних акціях та підготовці плацдарму для розгортання регулярних сил агресора.

"Ці групи можуть брати активну участь у виконанні таких завдань, як знищення оптоволоконних ліній, систем зв’язку тощо. Крім того, формування у Росії ще у 2015 році інформаційних та кібервійськ у структурі Міноборони створюють для всіх без виключення демократичних країн загрози, і ми маємо бути готовими дати цьому відсіч", – додає Фріз.

Водночас вона наголошує, "якщо є війська, то є зброя, якщо є війська зі зброєю, то є наміри їх застосування".

"І лише єдність наших зусиль та спроможностей дають нам можливість говорити про готовність до гібридних викликів", – констатувала голова парламентської делегації України в Парламентській асамблеї НАТО.

Росія, ПВК, Фріз, Вагнера, загрози

До слова,  напередодні у Сирії внаслідок обстрілу з боку групи "бойовиків" загинули чотири російських "військових радників-артилеристів", імена двох із них уже є відомими. 

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Війна на Донбасі Війна у Сирії війна НАТО
Джерело: 24 Канал
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