Представитель Украины в НАТО обозначила угрозу, которую несут российские ЧВК

В последнее время Россия начала развивать частные военные компании – одним из таких формирований является группа "Вагнера". Фактически они выполняют роль и функции сил специальных операций, получая обеспечения и указания от Генштаба РФ, однако, с другой стороны, эти подразделения не являются регулярными войсками.

Такой вывод сделала председатель парламентской делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Ирина Фриз на своей странице в Facebook.

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Во время обсуждения генерального доклада "Наращивание потенциала сдерживания НАТО на Востоке", который сделал Джозеф Дэй (Канада), обратила внимание на развитие Россией частных военных компаний. Например, группа "Вагнера" ​​участвует в военных действиях как в Украине, так и в Сирии. Фактически эти группы выполняют роль и функции сил специальных операций, но действуют под видом парамилитарных формирований. Так что мы имеем дилемму: с одной стороны это не регулярные войска, а с другой – они получают оружие, технику, разведданные и управления по единому оперативному замыслу Генштаба,

– подчеркивает политик.

По ее словам, группы ЧВК разворачиваются в странах на базе "спящих" ячеек и в результате нелегального или легального прибытия в страну для совершения сделки, могут быть прямо задействованы в диверсионных акциях и подготовке плацдарма для развертывания регулярных сил агрессора.

"Эти группы могут принимать активное участие в выполнении таких задач, как уничтожение оптоволоконных линий, систем связи и прочее. Кроме того, формирование в России еще в 2015 году информационных и кибервойск в структуре Минобороны создают для всех без исключения демократических стран угрозы, и мы должны быть готовы дать этому отпор", – добавляет Фриз.

В то же время она отмечает, "если есть войска, то есть оружие, если есть войска с оружием, то есть намерения их применения".

"И только единство наших усилий и возможностей дают нам возможность говорить о готовности к гибридным вызовам", – констатировала председатель парламентской делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО.

К слову, накануне в Сирии в результате обстрела со стороны группы "боевиков" погибли четыре российских "военных советников-артиллеристов", имена двух из них уже известны.