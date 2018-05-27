04:50
28 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
25°C 7°C
  • вторник
    23°C 15°C
  • среда
    26°C 11°C
  • четверг
    26°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО УБИЙСТВО ДЕПУТАТА ГУРЫ В ЧЕРКАССАХ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Взрослые дети России. Тропинка дешевле, чем дорога
Вєсті Кремля
00:23, 27 мая
Вести.UA. Жир. Княжеские сутки в ВР. Белуччи по-украински
Вєсті.UA
19:27, 26 мая
Какую большую игру под названием
ЦРУ
09:00, 25 мая
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 мая
Вспомнить Все. Поход в поликлинику
Згадати все
22:49, 25 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО УБИЙСТВО ДЕПУТАТА ГУРЫ В ЧЕРКАССАХ

Представитель Украины в НАТО обозначила угрозу, которую несут российские ЧВК

42 Читати новину українською
Кремль начал активно развивать ЧВК: какую опасность они несут
Кремль начал активно развивать ЧВК: какую опасность они несут / Соцсети

В последнее время Россия начала развивать частные военные компании – одним из таких формирований является группа "Вагнера". Фактически они выполняют роль и функции сил специальных операций, получая обеспечения и указания от Генштаба РФ, однако, с другой стороны, эти подразделения не являются регулярными войсками.

Такой вывод сделала председатель парламентской делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Ирина Фриз на своей странице в Facebook.

Читайте также: Уже не ЧВК "Вагнера": в известной группировке наемников произошли существенные изменения

Во время обсуждения генерального доклада "Наращивание потенциала сдерживания НАТО на Востоке", который сделал Джозеф Дэй (Канада), обратила внимание на развитие Россией частных военных компаний. Например, группа "Вагнера" ​​участвует в военных действиях как в Украине, так и в Сирии. Фактически эти группы выполняют роль и функции сил специальных операций, но действуют под видом парамилитарных формирований. Так что мы имеем дилемму: с одной стороны это не регулярные войска, а с другой – они получают оружие, технику, разведданные и управления по единому оперативному замыслу Генштаба,
– подчеркивает политик.

По ее словам, группы ЧВК разворачиваются в странах на базе "спящих" ячеек и в результате нелегального или легального прибытия в страну для совершения сделки, могут быть прямо задействованы в диверсионных акциях и подготовке плацдарма для развертывания регулярных сил агрессора.

"Эти группы могут принимать активное участие в выполнении таких задач, как уничтожение оптоволоконных линий, систем связи и прочее. Кроме того, формирование в России еще в 2015 году информационных и кибервойск в структуре Минобороны создают для всех без исключения демократических стран угрозы, и мы должны быть готовы дать этому отпор", – добавляет Фриз.

В то же время она отмечает, "если есть войска, то есть оружие, если есть войска с оружием, то есть намерения их применения".

"И только единство наших усилий и возможностей дают нам возможность говорить о готовности к гибридным вызовам", – констатировала председатель парламентской делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО.

Россия, ЧВК, Фриз, Вагнера, угрозы

К слову, накануне в Сирии в результате обстрела со стороны группы "боевиков" погибли четыре российских "военных советников-артиллеристов", имена двух из них уже известны.

Теги: Новости политики Новости Украины Новости России Война на Донбассе Война в Сирии война НАТО
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Главные новости 27 мая: погром киосков на рынке в Киеве, сенсация украинки Козловой
27 мая, 22:01 Главные новости 27 мая: погром киосков на рынке в Киеве, сенсация украинки Козловой
879
Політика Тимошенко, зустріч Меркель із Путіним і загострення на Донбасі – топ-5 блогів тижня
27 мая, 22:00 Політика Тимошенко, зустріч Меркель із Путіним і загострення на Донбасі – топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 770
Самые смешные мемы недели: идеальный кандидат Слава Бобуленский, неоднозначные русские сувениры
27 мая, 20:00 Самые смешные мемы недели: идеальный кандидат Слава Бобуленский, неоднозначные русские сувениры
287
Топ-5 видео недели: Лига чемпионов, успешный рейд в тыл боевиков, продажа органов в Украине
27 мая, 19:30 Топ-5 видео недели: Лига чемпионов, успешный рейд в тыл боевиков, продажа органов в Украине
341
В ПАТ
27 мая, 19:01 В ПАТ "Укрзалізниця" є свій Ілон Маск
Ольга Бродська 2035
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук