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Обнародованы данные о еще трех россиянах, погибших в недавних боях в Сирии

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СМИ назвали имена еще трех россиян, которые 23 мая погибли в Сирии
СМИ назвали имена еще трех россиян, которые 23 мая погибли в Сирии / Соцсети

Разведывательная группа Conflict Intelligence Team установила имена еще трех россиян, которые недавно погибли в результате боевых действий в Сирии. По словам волонтеров, это Вячеслав Кравченко, Дмитрий Вершинин и Александр Филимонов.

Соответствующее сообщение появилось на официальной Facebook-странице сообщества.

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"Накануне стало известно о гибели старшего лейтенанта Сергея Елина, сержанта Игоря Михайлова и Кирилла Полищука. Вероятно, все они погибли 23 мая в районе Дейр-Эз-Зор. Таким образом, количество погибших в бою составляет не менее шести человек. При этом, Минобороны РФ пока не назвало имена четырех военнослужащих, о гибели которых заявили в ведомстве. Поэтому неизвестно, кто из установленных шестерых россиян указанны в числе официальных потерь", – отмечают расследователи.

Сирія, втрати, жертви, Росія, військові, Філімовнов, Михайлов, Поліщук

Стали известны имена еще трех россиян, погибших в Сирии.

Также они добавляют ссылки на издание "Читаю Ру", где можно прочитать дополнительную информацию о погибших.

"Минобороны России 27 мая официально подтвердило гибель "четырех военных советников", которые руководили артиллерийской батареей сирийских войск. В этот день в Чите прошли похороны 32-летнего офицера Сергея Элина и 23-летнего сержанта Игоря Михайлова с 200-й артиллерийской бригады, тела которых доставили из Сирии. Тело третьего погибшего – 22-летнего Вячеслава Кравченко – утром 28 мая доставили в село Гавань Киринского района. Личность четвертого погибшего – Вершинина – стала известной последней", – говорится в материале.

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К слову, Вершинину было 24 года. Похоронят военного в селе Урейске 29 мая. Здесь он провел свое детство и окончил начальную школу, но большую часть жизни прожил в отдаленном на 15 километров поселке Акша.

Кравченко в свою очередь было 22 года. Похоронят его также 29 мая в селе Гавань, которое располагается в 3 километрах от российско-монгольской границы. Здесь он родился и вырос, отсюда же его вызвали в Вооруженные силы России сразу после окончания школы, а после срочной службы подписал контракт.

Звание обоих военных не называется. Также нет детальной информации о третьем погибшем Александре Филимонове.

Напомним, в Минобороны России сообщили, что 23 мая в результате обстрела со стороны группы "боевиков" в Сирии погибли четыре российских военных, однако их имена не назвали. Зато агентство France Presse сообщило, что скорее всего погибли по меньшей мере девять россиян. По данным "Новой газеты", как минимум двое из погибших – бойцы так называемой ЧВК "Вагнера".

Теги: Новости России Жертвы Война в Сирии
Источник: 24 Канал
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