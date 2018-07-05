РФ завдала більше півтисячі авіаударів по Сирії за 15 годин

Сирійські військові і їхні російські союзники атакували утримувані повстанцями міста на південному заході Сирії по території провінції Дараа, здійснивши понад 600 авіаударів за 15 годин

Про це повідомляє інформаційна агенція dpa.

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Бомбардування поновилися після провалу переговорів між повстанськими групами та російськими офіцерами. Вони назвали умови російської сторони "принизливими" і відмовилися складати зброю.

Йорданія виступала ініціатором переговорів щодо перемир’я і назвала своїм пріоритетом запобігання гуманітарній катастрофі на півдні Сирії поблизу свого кордону.

Президент Сирії Башар Асад і його союзники воюють за повернення південного заходу, одного з останніх опорних пунктів повстанців в Сирії разом з регіоном на північному заході, що межує з Туреччиною.

Двотижневий наступ Асада, підтриманий російською авіацією, довзолив зайняти великий шматок повстанської території на північний схід від провінційної столиці Дараа.

Нагадаємо, авіація Асада нанесла удари по сирійській провінції Ідліб жертвами яких стали 17 людей. Зокрема, під приціл потрапила дитяча лікарня у Тафтаназі: там загинуло 3 дітей. Також ввечері, 7 червня, щонайменше 44 людини загинули та 60 були поранені внаслідок ймовірних авіаударів Росії в провінції Ідліб у Сирії. Додамо, що Росія бере участь у війні в Сирії з вересня 2015 року на боці сил президента країни Башара Асада. Ідліб залишається останнім значним оплотом повстанців, які воюють проти сил Асада.