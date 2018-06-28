Війська Асада разом спільно з РФ завдали авіаудару на півдні Сирії: багато загиблих

На півдні Сирії авіаудари проурядових військ вбили 46 осіб, зокрема дітей, в утримуваних повстанцями частинах провінції Дераа.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на спостерігачів.

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За данними Сирійської обсерваторії з прав людини ,проурядова авіація здійснила 55 рейдів, атакуючи 4 міста.

Напередодні в уряді США заявили, що "Вільній сирійській армії" не варто розраховувати на підтримку Вашингтона в операціях проти урядових військ на кордоні Сирії з Йорданією і в районі зайнятих Ізраїлем Голанських висот, що знаходяться на підні країни.

Нагадаємо, авіація Асада нанесла удари по сирійській провінції Ідліб жертвами яких стали 17 людей. Зокрема, під приціл потрапила дитяча лікарня у Тафтаназі: там загинуло 3 дітей. Також ввечері, 7 червня, щонайменше 44 людини загинули та 60 були поранені внаслідок ймовірних авіаударів Росії в провінції Ідліб у Сирії. Додамо, що Росія бере участь у війні в Сирії з вересня 2015 року на боці сил президента країни Башара Асада. Ідліб залишається останнім значним оплотом повстанців, які воюють проти сил Асада.