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США не будуть підтримувати повстанців на Півдні Сирії

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США не будуть підтримувати повстанців на Півдні Сирії
США не будуть підтримувати повстанців на Півдні Сирії / riafan.ru

У Пентагоні Башару Асаду та Росії радять не починати військові дії які порушують дію зони деескалації.

Про це повідомляє Reuters.

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В уряді США заявили, що "Вільній сирійській армії" не варто розраховувати на підтримку Вашингтона в операціях проти урядових військ на кордоні Сирії з Йорданією і в районі зайнятих Ізраїлем Голанських висот.

"Ми в уряді США розуміємо, з якими важкими умовами вам доводиться стикатися, і продовжуємо радити російському і сирійському режимам не починати військових заходів, які порушують дію зони", – цитує агенство.

У повідомленні сирійським повстанцям радять приймати рішення, виходячи з того, як буде краще для них самих і їх людей, і не чекати підтримки від США.


 

Теги: Новини США Війна у Сирії Башар Асад Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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