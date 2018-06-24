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США не будут поддерживать повстанцев на юге Сирии

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США не будут поддерживать повстанцев на юге Сирии
США не будут поддерживать повстанцев на юге Сирии / riafan.ru

В Пентагоне Башару Асаду и России советуют не начинать военные действия, которые нарушают действие зоны деэскалации.

Об этом сообщает Reuters.

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В правительстве США заявили, что "Свободной сирийской армии" не стоит рассчитывать на поддержку Вашингтона в операциях против правительственных войск на границе Сирии с Иорданией и в районе занятых Израилем Голанских высот.

"Мы в правительстве США понимаем, с какими тяжелыми условиями вам приходится сталкиваться, и продолжаем рекомендовать российскому и сирийскому режимам не начинать военных мероприятий, которые нарушают действие зоны", – цитирует агентство.

В сообщении сирийским повстанцам советуют принимать решение, исходя из того, как будет лучше для них самих и их людей, и не ждать поддержки от США.

Теги: Новости России Башар Асад Война в Сирии Новости США
Источник: 24 Канал
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