Россия 26 раз ударила с самолетов по Сирии – наблюдатели

В воскресенье, 24 июня, российские воздушные силы нанесли ряд авиаударов по городу Бусра аль-Харир на юго-западе Сирии.

Об этом сообщила правозащитная организация "Сирийский центр по наблюдению соблюдения прав человека" (SOHR).

По данным организации, 26 авиаударов были совершены по району Дарьа, из них 21 – непосредственно по городу Бусра аль-Харир. Информации о жертвах и пострадавших пока нет.

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В правозащитной организации отметили, что Россия не наносила авиаудары по территории Сирии с тех пор, как летом 2017 года были созданы зоны деэскалации на юге страны.

По информации Reuters, источники в оппозиции заявили, что российские самолеты ударили по повстанцам на западе Сирии 24 июня, обеспечивая воздушное прикрытие для сирийских военных подразделений.

Напомним, накануне военные самолеты сирийской армии сбросили бочковые бомбы на районы на юго-западе Сирии.