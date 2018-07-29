Умер российский пропагандист Михаил Смирнов

В воскресенье, 29 июля, стало известно, что в Москве скончался российский журналист, выпускающий редактор главного выпуска "РИА Новости" Михаил Смирнов. Мужчины не стало в возрасте 59 лет.

Об этом сообщают российские СМИ. При жизни Смирнов работал редактором в Дели и Мадрасе, после чего перешел работать в российский "Интерфакс". Впоследствии Смирнов начал руководить главным выпуском Российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ). Читайте также: Скончался советник Путина Яковлев Причины смерти Смирнова пока не известны.