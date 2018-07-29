Помер російський пропагандист Михайло Смирнов
У неділю, 29 липня, стало відомо, що у Москві помер російський журналіст, випусковий редактор головного випуску "РИА Новости" Михайло Смирнов. Чоловіка не стало у віці 59 років.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
За життя Смирнов працював редактором у Делі і Мадрасі, після чого перейшов працювати у російський "Інтерфакс". Згодом Смирнов почав керувати головним випуском Російського агентства правової та судової інформації (РАПСІ).
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Причини смерті Смирнова наразі не відомі.
Джерело: 24 Канал
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