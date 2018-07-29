Помер російський пропагандист Михайло Смирнов

У неділю, 29 липня, стало відомо, що у Москві помер російський журналіст, випусковий редактор головного випуску "РИА Новости" Михайло Смирнов. Чоловіка не стало у віці 59 років.

Про це повідомляють російські ЗМІ. За життя Смирнов працював редактором у Делі і Мадрасі, після чого перейшов працювати у російський "Інтерфакс". Згодом Смирнов почав керувати головним випуском Російського агентства правової та судової інформації (РАПСІ). Читайте також: Помер радник Путіна Яковлєв Причини смерті Смирнова наразі не відомі.