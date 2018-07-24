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Помер радник Путіна Яковлєв

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У Росії помер Веніамін Яковлєв
У Росії помер Веніамін Яковлєв / Фото з відкритих джерел

У вівторок, 24 липня, у Росії помер 86-річний Веніамін Яковлєв, який був одним із творців Конституції і радником президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомив радник директора Росгвардії Олександр Хінштейн у своєму Twitter.

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Сумна звістка: вранці помер радник Президента, один з патріархів юриспруденції, співголова Асоціації юристів РФ Веніамін Федорович Яковлєв,
– написав політик.

За його словами, незважаючи на поважний вік, радник Путіна до останнього дня продовжував трудитися, зберігаючи працездатність.

Водночас, як повідомляють російські ЗМІ, Яковлєв помер після тривалої хвороби. Прощання з юристом відбудеться в у четвер, 26 липня. 

Зазначимо, радником президента Російської Федерації Володимира Путіна Яковлєв став у 2005 році і перебував на цій посаді до теперішнього часу.

Хто такий Веніамін Яковлєв? Радянський і російський юрист, державний діяч. Радник Президента Російської Федерації, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент РАН (2003), заслужений юрист РРФСР. Нагороджений орденом "За заслуги перед Вітчизною".

У січні 2018 року був внесений у так звану "кремлівську доповідь", опубліковану міністерством фінансів США , до списку якої увійшли 210 наближених до Володимира Путіна російських чиновників, політиків і бізнесменів.

Теги: Новини Росії Володимир Путін Втрати
Джерело: 24 Канал
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