Помер радник Путіна Яковлєв

У вівторок, 24 липня, у Росії помер 86-річний Веніамін Яковлєв, який був одним із творців Конституції і радником президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомив радник директора Росгвардії Олександр Хінштейн у своєму Twitter.

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Сумна звістка: вранці помер радник Президента, один з патріархів юриспруденції, співголова Асоціації юристів РФ Веніамін Федорович Яковлєв,

– написав політик.

За його словами, незважаючи на поважний вік, радник Путіна до останнього дня продовжував трудитися, зберігаючи працездатність.

Водночас, як повідомляють російські ЗМІ, Яковлєв помер після тривалої хвороби. Прощання з юристом відбудеться в у четвер, 26 липня.

Зазначимо, радником президента Російської Федерації Володимира Путіна Яковлєв став у 2005 році і перебував на цій посаді до теперішнього часу.

Печальная весть: утром скончался советник Президента, один из патриархов юриспруденции, сопредседатель @alrf_ru Вениамин Федорович Яковлев. Несмотря на зрелый возраст (86), до последнего дня он продолжал трудиться, сохраняя и работоспособность, и глубину ума. Вечная память! — Александр Хинштейн (@Khinshtein) 24 июля 2018 г.

Хто такий Веніамін Яковлєв? Радянський і російський юрист, державний діяч. Радник Президента Російської Федерації, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент РАН (2003), заслужений юрист РРФСР. Нагороджений орденом "За заслуги перед Вітчизною".



У січні 2018 року був внесений у так звану "кремлівську доповідь", опубліковану міністерством фінансів США , до списку якої увійшли 210 наближених до Володимира Путіна російських чиновників, політиків і бізнесменів.