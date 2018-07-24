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Умер советник Путина Яковлев

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В России умер Вениамин Яковлев – советник Путина
В России умер Вениамин Яковлев – советник Путина / Фото из открытых источников

Во вторник, 24 июля, в России умер 86-летний Вениамин Яковлев, который был одним из творцов Конституции и советником президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщил советник директора Росгвардии Александр Хинштейн в своем Twitter.

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Печальная весть: утром скончался советник Президента, один из патриархов юриспруденции, сопредседатель Ассоциации юристов РФ Вениамин Федорович Яковлев,
– написал политик.

По его словам, несмотря на почтенный возраст, советник Путина до последнего дня продолжал трудиться, сохраняя работоспособность.

В то же время, как сообщают российские СМИ, Яковлев умер после продолжительной болезни. Прощание с юристом состоится в четверг, 26 июля.

Отметим, советником президента Российской Федерации Владимира Путина Яковлев стал в 2005 году и находился на этом посту до настоящего времени.

Кто такой Вениамин Яковлев?Советский и российский юрист, государственный деятель. Советник Президента Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент РАН (2003), заслуженный юрист РСФСР. Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством".

В январе 2018 года был внесен в так называемый "кремлевский доклад", опубликованный министерством финансов США , в список которой вошли 210 приближенных к Владимиру Путину российских чиновников, политиков и бизнесменов.

Теги: Новости России Владимир Путин Потери
Источник: 24 Канал
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