Умер советник Путина Яковлев

Во вторник, 24 июля, в России умер 86-летний Вениамин Яковлев, который был одним из творцов Конституции и советником президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщил советник директора Росгвардии Александр Хинштейн в своем Twitter.

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Печальная весть: утром скончался советник Президента, один из патриархов юриспруденции, сопредседатель Ассоциации юристов РФ Вениамин Федорович Яковлев,

– написал политик.

По его словам, несмотря на почтенный возраст, советник Путина до последнего дня продолжал трудиться, сохраняя работоспособность.

В то же время, как сообщают российские СМИ, Яковлев умер после продолжительной болезни. Прощание с юристом состоится в четверг, 26 июля.

Отметим, советником президента Российской Федерации Владимира Путина Яковлев стал в 2005 году и находился на этом посту до настоящего времени.

Печальная весть: утром скончался советник Президента, один из патриархов юриспруденции, сопредседатель @alrf_ru Вениамин Федорович Яковлев. Несмотря на зрелый возраст (86), до последнего дня он продолжал трудиться, сохраняя и работоспособность, и глубину ума. Вечная память! — Александр Хинштейн (@Khinshtein) 24 июля 2018 г.

Кто такой Вениамин Яковлев?Советский и российский юрист, государственный деятель. Советник Президента Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент РАН (2003), заслуженный юрист РСФСР. Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством".



В январе 2018 года был внесен в так называемый "кремлевский доклад", опубликованный министерством финансов США , в список которой вошли 210 приближенных к Владимиру Путину российских чиновников, политиков и бизнесменов.