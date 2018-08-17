Вбивство російських журналістів у ЦАР: перші результати приватного розслідування

Перші результати розслідування щодо вбивства трьох російських журналістів у ЦАР, яке проводить приватна слідча група російського опозиціонера Михайла Ходорковського, вказують на причетність до загибелі росіян місцевих урядових сил і, ймовірно, приватної військової організації "Вагнера".

Про це повідомляє Independent.

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Напередодні 24 канал повідомляв, що критик Кремля та засновник руху "Відкрита Росія" Михайло Ходорковський пообіцяв знайти причетних до загибелі журналіста Орхана Джемаля, оператора Кирила Радченка і режисера Олександра Расторгуєва неподалік містечка Сібю в Центральноафриканській Республіці.

Так, журналістам із приватної слідчої групи вдалося встановити, що вбивство їхніх колег було сплановане заздалегідь. Видання зауважує, що як ЦАР, так і МЗС Росії стверджували, що чоловіки загинули в результаті збройного пограбування.

Наші джерела з'ясували, що вбивці спорудили тимчасовий табір в тому місці, де стався напад із засідки. Хто б не вбив журналістів, він залишив у машині цінні речі, в тому числі три повні каністри бензину, дещо з технічного обладнання та одяг. А потім вони згорнули табір. Ніщо з цього не виглядає характерним для пограбування,

– розповів про перші підсумки розслідування для британської газети журналіст Роман Попков.

За словами Попкова, місцеві джерела також вказали на машину з трьома озброєними чоловіками європейської зовнішності, ймовірно найманцями, і двома місцевими жителями. Машина проїхала КПП поруч із місцем засідки незабаром після проїзду автомобіля з російськими журналістами. Близько години потому перша машина повернулася, рухаючись у зворотному напрямку, йдеться у статті.

У звіті, в якому відкидається версія про пограбування, висунуті дві інші. Перша: журналістів убили бойовики, пов'язані з "Селекою" – здебільшого мусульманським угрупованням повстанців, яке контролює значні частини території країни. Друга: до вбивства були причетні урядові сили ЦАР. Згідно з розслідуванням, жодне з пояснень не виключає і причетності російських найманців "Вагнера", які, як стверджується, встановили тісні відносини з обома групами.

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Нагадаємо, журналіст Орхан Джемаль, оператор Кирило Радченко і режисер Олександр Расторгуєв були вбиті у Центральноафриканській Республіці в ніч на 31 липня. Журналісти знімали в Африці документальний фільм про роботу ПВК "Вагнер" на замовлення Центру управління розслідуваннями. За словами прес-секретаря уряду ЦАР, на місці вбивства журналістів не знайшли ні грошей, ні апаратури, ні документів.