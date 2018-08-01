Вбивство російських журналістів в Африці: чому Кремль знову "кинув своїх"

У Росії традиційно відхрещуються від усього: і від приватної армії президента, і навіть від убитих. Мовляв, ще потрібно перевірити чи мали вони громадянство Російської Федерації.

Поїхали в Африку знімати фільм про "кишенькову армію Путіна" і не повернулися – трьох російських журналістів 31 серпня знайшли убитими.

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Журналіст Орхан Джемаль критикував російську владу за анексію Криму і окупацію Донбасу, бо бачив, що відбувається там на власні очі. Загалом, він працював ледь не у всіх гарячих точках: Південна Осетія, Афганістан, Іран, Сирія, Ліван. У Лівії отримав важке поранення, де ледь не втратив ногу. Проте це його не зупинило.

У вівторок, 31 липня Орхан Джемаль загинув. Його разом з колегами Кирилом Радченком і Олександром Расторгуєвим знайшли вбитими у Центральноафриканській Республіці. Туди вони поїхали знімати документальний фільм про бойовиків приватної путінської військової компанії Вагнер. Планували відвідати базу, де, за даними ЗМІ, можуть перебувати російські найманці.

На шляху чоловіків нібито зупинили на блокпосту, а згодом їх знайшли розстріляними біля машини. Смерть журналістів підтвердили в місії ООН. А от у Росії – традиційно, ще шукають докази, чи точно це були громадяни федерації.

МЗС та центральний апарат працюють з російськими правоохоронними структурами, а також знаходяться на зв'язку з дипломатами, які перебувають в контакті з органами в ЦАР,

– сказала речниця МЗС Росії Марія Захарова.

Російська влада старанно намагається приховати присутність своїх найманців у гарячих точках. І одними "вагнерівцями" у Сирії не обходиться. Це далеко не єдина приватна військова компанія. Є й інші, які працюють у в Лівії, Йемені та Судані. Більше того, у ПВК "Вагнер" з'явився серйозний конкурент. Як мінімум, з весни 2018 року у Сирії воює компанія російських найманців "Патріот", ймовірно пов'язана з міністерством оборони Росії.

До складу ПВК входять кадрові військові, бійці сил спеціальних операцій та спеціалісти з генштабу. А займаються вони охороною перших осіб у Сирії. Про це розповів Євген Шабаєв журналістам російського каналу "Дождь". Зокрема, назва нової ПВК "Патріот" згадується у відкритій заяві Загальноросійських офіцерських зборів до російської влади.

Ветерани нелегальних військових компаній вже давно вимагають легалізувати їхню роботу та бідкаються на те, що найманців після служби постійно перевіряють російські спецслужби. А родини загиблих бойовиків змушені замовчувати факт участі їхніх родичів у війнах.



У ЦАР вбито російських журналістів: Расторгуєва, Джемаля та Радченка

Це звернення до російської влади підписав зокрема і Євген Шабаєв. Він ще взимку в інтерв'ю "Радіо Свобода" розповідав про роботу найманців у Сирії. Тоді, коли офіційна Москва факт гибелі своїх людей у гарячій точці відкидала.

У лютому у Сирії загинули близько 300-сот російських найманців групи Вагнера після авіаудару США, коли війська президента Башара Асада почали атакувати позиції сирійських демократичних сил. Тоді у "Вашингтон Пост" із посиланням на американську розвідку писали, що атака російських найманців групи Вагнера у Сирії була дозволена Кремлем. Втім, Росія від своїх загиблих відхрестилася.

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Зазначимо, "кишенькова армія Путіна" бере участь і в бойових діях на Донбасі з 2014 року. Про що неодноразово повідомляли в СБУ. Вагнерівців, зокрема, підозрюють у причетності до трагедії літака ІЛ-76, штурму Луганського аеропорту та Дебальцевого.