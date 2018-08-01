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ВБИВСТВО ВІТАЛІЯ ОЛЕШКА "САРМАТА" ВАЛЮТА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Російських журналістів у ЦАР могли вбити найманці ПВК "Вагнера"

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Розслідувати діяльність передових загонів гібридної війни — не можна, вб'ють, – експерт про загибель російських журналістів у ЦАР
Розслідувати діяльність передових загонів гібридної війни — не можна, вб'ють, – експерт про загибель російських журналістів у ЦАР / Соцмережі

За вбивством російських журналістів Олександра Расторгуєва, Орхана Джемаля та Кирила Радченка можуть стояти найманці з приватної військової компанії "Вагнера", оскільки представники ЗМІ завітали до Центральної Африканської Республіки, аби зняти документальний фільм про цю ПВК.

Таку думку висловив російський соціолог Ігор Ейдман на своїй сторінці у Facebook.

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За його словами, російські журналісти знімали документальний фільм про найманців "Вагнера" для руху "Відкрита Росія", який створив і очолює російський опозиційний політик Михайло Ходорковський.

"Насправді жодних ПВК у Росії немає та бути згідно із законом не може. Цим брендом легендуються спецпідрозділи збройних сил, що беруть участь у російській гібридній війні по всьому світу", – підкреслює він.

Водночас експерт наголошує, що сталося демонстративне вбивство, а також припускає, що журналістів убили, найімовірніше, як раз ті, чию діяльність вони розслідували.

"Журналістам і політикам показали червону риску, за яку не можна виходити. Про корупцію, про палаци придуркуватих Медведєвих і Шувалових ще можна знімати ролики. А ось розслідувати діяльність передових загонів гібридної війни — не можна, вб'ють. Гібридна війна зараз для Кремля – головний пріоритет", – підсумував Ейдман.

Раніше 24 канал повідомляв, що у Центральній Африканській Республіці було вбито російського журналіста Орхана Джемаля, оператора Кирила Радченка та режисера Олександра Расторгуєва. За інформацією прокремлівської інформаційної агенції ТАСС, їх могли вбити представники збройного мусульманського угруповання "Селека".

Теги: Кримінальні новини Жертви Новини Росії Африка війна
Джерело: 24 Канал
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