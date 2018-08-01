Російських журналістів у ЦАР могли вбити найманці ПВК "Вагнера"

За вбивством російських журналістів Олександра Расторгуєва, Орхана Джемаля та Кирила Радченка можуть стояти найманці з приватної військової компанії "Вагнера", оскільки представники ЗМІ завітали до Центральної Африканської Республіки, аби зняти документальний фільм про цю ПВК.

Таку думку висловив російський соціолог Ігор Ейдман на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також: Вбивство російських журналістів у Африці: чим вони займалися у ЦАР до загибелі

За його словами, російські журналісти знімали документальний фільм про найманців "Вагнера" для руху "Відкрита Росія", який створив і очолює російський опозиційний політик Михайло Ходорковський.

"Насправді жодних ПВК у Росії немає та бути згідно із законом не може. Цим брендом легендуються спецпідрозділи збройних сил, що беруть участь у російській гібридній війні по всьому світу", – підкреслює він.

Водночас експерт наголошує, що сталося демонстративне вбивство, а також припускає, що журналістів убили, найімовірніше, як раз ті, чию діяльність вони розслідували.

"Журналістам і політикам показали червону риску, за яку не можна виходити. Про корупцію, про палаци придуркуватих Медведєвих і Шувалових ще можна знімати ролики. А ось розслідувати діяльність передових загонів гібридної війни — не можна, вб'ють. Гібридна війна зараз для Кремля – головний пріоритет", – підсумував Ейдман.

Раніше 24 канал повідомляв, що у Центральній Африканській Республіці було вбито російського журналіста Орхана Джемаля, оператора Кирила Радченка та режисера Олександра Расторгуєва. За інформацією прокремлівської інформаційної агенції ТАСС, їх могли вбити представники збройного мусульманського угруповання "Селека".