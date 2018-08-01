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ЗМІ дізналися, хто міг вбити російських журналістів в Африці

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Центральноафриканська Республіка
Центральноафриканська Республіка / informator.news

Російську знімальну групу у Центральноафриканській Республіці могли вбити представники збройного мусульманського угруповання "Селека".

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на відомості радіо ЦАР.

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Зазначається, що трьох росіян з журналістськими посвідченнями вбили 30 липня близько 19:24 за місцевим часом (21:24 за Києвом) в 24 кілометрах від населеного пункту Сібю.

"На блокпості при виїзді з Сібю співробітники сил безпеки попередили їх про загрозу пересування в темний час доби та запропонували зупинитися. Їх захопили близько 10 злочинців у чалмах, які говорили лише арабською. Водію вдалося врятуватися, і він повідомив про це владі близько 5:00 ранку" – розповіли місцеві ЗМІ. 

Нагадаємо, у Центральній Африканській Республіці було вбито російського журналіста Орхана Джемаля, оператора Кирила Радченка та режисера Олександра Расторгуєва.

Теги: Африка Новини політики Новини Росії журналісти Жертви
Джерело: 24 Канал
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