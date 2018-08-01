СМИ узнали, кто мог убить российских журналистов в Африке

Российскую съемочную группу в Центральноафриканской Республике могли убить представители вооруженной мусульманской группировки "Селека".

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сведения радио ЦАР.

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Отмечается, что трех россиян с журналистскими удостоверениями убили 30 июля около 19:24 по местному времени (21:24 по Киеву) в 24 километрах от населенного пункта Сибю.

"На блокпосту при выезде из Сибю сотрудники сил безопасности предупредили их об опасности передвижения в темное время суток и предложили остановиться. Их захватили около 10 преступников в чалмах, которые говорили только по-арабски. Водителю удалось спастись, и он сообщил об этом властям около 5:00 утра", – рассказали местные СМИ.

Напомним, в Центральной Африканской Республике были убиты российский журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев.