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УБИЙСТВО ВИТАЛИЯ ОЛЕШКО "САРМАТА" ВАЛЮТА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Российских журналистов в ЦАР могли убить наемники ЧВК "Вагнера"

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Расследовать деятельность передовых отрядов гибридной войны — нельзя, убьют, — эксперт о гибели российских журналистов в ЦАР
Расследовать деятельность передовых отрядов гибридной войны — нельзя, убьют, — эксперт о гибели российских журналистов в ЦАР / Соцсети

За убийством российских журналистов Александра Расторгуева, Орхана Джемаля и Кирилла Радченко могут стоять наемники из частной военной компании "Вагнера", поскольку представители СМИ посетили Центральную Африканскую Республику, чтобы снять документальный фильм об этой ЧВК.

Такое мнение высказал российский социолог Игорь Эйдман на своей странице в Facebook.

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По его словам, российские журналисты снимали документальный фильм о наемниках "Вагнера" ​​для движения "Открытая Россия", которое создал и возглавляет российский оппозиционный политик Михаил Ходорковский.

"На самом деле никаких ЧВК в России нет и быть по закону не может. Этим брендом легендуются спецподразделения вооруженных сил, которые участвуют в российской гибридной войне по всему миру", – подчеркивает он.

При этом эксперт отмечает, что произошло демонстративное убийство, а также предполагает, что убили журналистов, скорее всего, как раз те, чью деятельность они расследовали.

"Журналистам и политикам показали красную черту, за которую нельзя выходить. О коррупции, о дворцах придурковатых Медведевых и Шуваловых еще можно снимать ролики. А вот расследовать деятельность передовых отрядов гибридной войны – нельзя, убьют. Гибридная война сейчас для Кремля – главный приоритет", – подытожил Эйдман.

Ранее 24 канал сообщал, что в Центральной Африканской Республике были убиты российский журналист Орхана Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев. По информации прокремлевского информационного агентства ТАСС, их могли убить представители вооруженной мусульманской группировки "Селека".

Теги: Криминальные новости Жертвы Новости России Африка война
Источник: 24 Канал
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