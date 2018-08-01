Убийство российских журналистов в Африке: почему Кремль снова "бросил своих"

В России традиционно открещиваются от всего: и от частной армии президента, и даже от убитых. Мол, еще нужно проверить имеют ли они гражданство Российской Федерации.

Поехали в Африку снимать фильм о "карманной армии Путина" и не вернулись – трех российских журналистов 31 августа нашли убитыми.

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Журналист Орхан Джемаль критиковал российскую власть за аннексию Крыма и оккупацию Донбасса, ибо видел, что там происходит собственными глазами. В общем, он работал чуть ли не во всех горячих точках: Южная Осетия, Афганистан, Иран, Сирия, Ливан. В Ливии получил тяжелое ранение, где едва не потерял ногу. Однако это его не остановило.

Во вторник, 31 июля Орхан Джемаль погиб. Его вместе с коллегами Кириллом Радченко и Александром Расторгуевым нашли убитыми в Центральноафриканской Республике. Они поехали туда снимать документальный фильм о боевиках частной путинской военной компании Вагнер. Планировали посетить базу, где, по данным СМИ, могут находиться российские наемники.

На пути мужчин якобы остановили на блокпосту, а впоследствии их нашли расстрелянными возле машины. Смерть журналистов подтвердили в миссии ООН. А вот в России – традиционно, еще ищут доказательства, точно это были граждане федерации.

МИД и центральный аппарат работают с российскими правоохранительными структурами, а также находятся на связи с дипломатами, которые находятся в контакте с органами ЦАР,

– сказала пресс-секретарь МИД России Мария Захарова.

Российская власть старательно пытается скрыть присутствие своих наемников в горячих точках. И одними Вагнеровцами в Сирии не обходится. Это далеко не единственная частная военная компания. Есть и другие, которые работают в Ливии, Йемене и Судане. Более того, в ЧВК "Вагнер" появился серьезный конкурент. Как минимум, с весны 2018 года в Сирии воюет компания российских наемников "Патриот", вероятно, связана с министерством обороны России.

В состав ПГК входят кадровые военные, бойцы сил специальных операций и специалисты из генштаба. А занимаются они охраной первых лиц в Сирии. Об этом рассказал Евгений Шабаев журналистам российского канала "Дождь". В частности, название новой ПГК "Патриот" упоминается в открытом заявлении Общероссийских офицерских собраний в российской власти.

Ветераны нелегальных военных компаний уже давно требуют легализовать их работу и жалуются на то, что наемников после службы постоянно проверяют российские спецслужбы. А семьи погибших боевиков вынуждены замалчивать факт участия их родственников в войнах.

В ЦАР убиты российские журналисты: Расторгуев, Джемаль и Радченко

Это обращение к российской власти подписал частности и Евгений Шабаев. Он еще зимой в интервью "Радио Свобода" рассказывал о работе наемников в Сирии. Тогда, когда официальная Москва факт гибели своих людей в горячей точке отвергала.

В феврале в Сирии погибли около 300-сот российских наемников группы Вагнера после авиаудара США, когда войска президента Башара Асада начали атаковать позиции сирийских демократических сил. Тогда в "Вашингтон Пост" со ссылкой на американскую разведку писали, что атака российских наемников группы Вагнера в Сирии была разрешена Кремлем. Впрочем, Россия от своих погибших открестилась.

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Отметим, "карманная армия Путина" принимает участие и в боевых действиях на Донбассе с 2014 года. О чем неоднократно сообщали в СБУ. Вагнеровцев, в частности, подозревают в причастности к трагедии самолета ИЛ-76, штурма Луганского аэропорта и Дебальцево.