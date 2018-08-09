Знайдено ноутбук і телефон одного із убитих у ЦАР російських журналістів

Мобільний телефон, переносні жорсткі диски та ноутбук одного із убитих у Центральноафриканській Республіці російських журналістів виявили місцеві правоохоронці. Офіційно ЦАР уже заявила про свою готовність до співпраці з Росією щодо розслідування цієї справи.

Про це повідомило ТСН.

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Під час щоденного брифінгу 9 серпня 2018 року офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова розповіла, що у знайденому телефоні були дві сім-карти – російська і місцева. МЗС РФ підготує офіційний запит до відповідного оператора мобільного зв'язку у ЦАР, щоб отримати інформацію про дзвінки і повідомлення, зроблені з цього телефону.



Вбиті у ЦАР російські журналісти

Нагадаємо, напад на журналістів відбувся 31 липня 2018 року. За вбивством російських журналістів Олександра Расторгуєва, Орхана Джемаля та Кирила Радченка можуть стояти найманці з приватної військової компанії "Вагнер".