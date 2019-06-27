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      Батько Катерини Гандзюк виграв суд проти Киви: одіозного політика звинуватили в наклепі

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      Ілля Кива
      Ілля Кива / 24 канал

      Солом’янський райсуд Києва задовільнив позов батька вбитої херсонської активістки Катерини Гандзюк проти одіозного Іллі Киви. Той в ефірі телеканалу "Еспресо" казав, що Гандзюк розкрадала кошти з міського бюджету.

      Суд задовольнив позов батька Віктора Гандзюка та визнав, що Кива повідомив у прямому ефірі недостовірну інформацію щодо херсонської активістки, повідомив Масі Найєм на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

      Дивіться також: СБУ обшукує екс-заступника голови Херсонщини Рищука у справі про вбивство Гандзюк

      В ефірі "Еспресо" 2 жовтня 2018 року Кива дослівно сказав: "Гандзюк сиділа на розкраданні міського бюджету".

      Тепер суд своїм рішенням зобов‘язав Іллю Киву протягом десяти календарних днів спростувати недостовірну інформацію. Для цього він повинен в ефірі того ж телеканалу заявити, що озвучена ним інформація про Катерину Гандзюк не відповідає дійсності.

      Окрім того, суд наказав стягнути з Киви на користь Віктора Гандзюка судовий збір у розмірі 1409 гривень 60 копійок.

      В тому ж самому ефірі на 5 хвилині 38 секунді Кива каже дослівно: "Я відповідаю за кожне сказане мною слово". Власне настав час,
      – наголосив Масі Найєм.

      Хто такий Ілля Кива? Екс-глава Соціалістичної партії України, тепер – кандидат у народні депутати від "Опозиційної платформи – За життя". Був кандидатом у президенти на виборах 2019 року.

      До цього Кива був командиром батальйону патрульної служби міліції особливого призначення "Полтавщина", яким командував у зоні АТО. У 2014 році – заступником начальника Управління МВС у Донецькій області; заступником начальника Управління МВС у Херсонській області.

      Очолював "Міжнародний благодійний фонд Визволення", що займається реабілітацією дітей, які потрапили до виховних колоній. Був головою Всеукраїнської федерації дворового футболу та Всеукраїнської федерації доміно.

      У 2015 році Кива став головою Департаменту протидії наркозлочинності Нацполіції.﻿ Проте він відмовився проходити переатестацію в нову поліцію, а також психологічну експертизу. Пояснив це тим, що вбачав змову проти нього серед членів атестаційної комісії. Тож Киву звільнили із займаної ним посади.

      Що відомо про справу Катерини Гандзюк?

      31 липня виповниться рік з моменту жорстокого нападу на Катерину Гандзюк. Херсонську активістку та працівницю міськради облили кислотою у дворі власного будинку. Пізніше від отриманих опіків вона померла в лікарні. Справу тепер розслідує СБУ. Кількох фігурантів затримали. Але рідні Катерини кажуть, що це виконавці, тоді як замовники нападу цілком можуть уникнути покарання.

      Що відомо про вбивство Катерини Гандзюк: дивіться відео

      6 червня Покровський районний суд Дніпропетровської області виніс рішення щодо фігурантів справи вбивства Катерини Гандзюк. Так, координатора нападу на Гандзюк Сергія Торбіна засудили до 6 років і 6 місяців позбавлення волі, а безпосереднього нападника Микиту Грабчука – на 6 років в'язниці. Володимир Васянович та В’ячеслав Вишневський отримали вирок – 4 роки ув’язнення, а Віктор Горбунов – 3 роки.

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      Теги: Новини політики Новини України Судді Справа Катерини Гандзюк Ілля Кива
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