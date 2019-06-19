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      СБУ обшукує екс-заступника голови Херсонщини Рищука у справі про вбивство Гандзюк

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      У Євгена Рищука проводять обшуки у справі про вбивство Катерини Гандзюк
      У Євгена Рищука проводять обшуки у справі про вбивство Катерини Гандзюк / Facebook-сторінка Рищука

      СБУ проводить низку обшуків на Херсонщині, в тому числі у колишнього заступника голови Херсонської облдержадміністрації Євгена Рищука в межах розслідування справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк.

      За рішенням слідчого, до завершення розслідування деталі справи не оприлюднюватимуть, повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська.

      Про обшуки в себе повідомив і сам Рищук, заявивши, що його "знову намагаються прив'язати до історії з Гандзюк". Рищук також переконаний, що ці обшуки є конкурентною боротьбою на виборах, адже політик зареєстрований як кандидат-мажоритарник на парламентських виборах.

      Ранок сьогодні у мене почався з того, що я прилетів до Києва і вже через півгодини я дізнався новину, що у мене сьогодні вдома, на території кінного клубу, в приміщенні офісу проходять обшуки, які проводить СБУ,
      – сказав Рищук у відеозверненні.

      Новина доповнюється…

      Яким чином Рищук може бути причетним до вбивства Гандзюк?

      Батько вбитої активістки Віктор звинуватив у причетності до замовлення вбивства Гандзюк голову Херсонської облради Владислава Мангера, голову херсонської ОДА Андрія Гордєєва та його заступника Євгена Рищука. За словами чоловіка, усі ці чиновники співпрацювали з офіційним підозрюваним в організації злочину Левіним на кримінальне прізвисько "Москал-молодший".

      Сама Гандзюк за життя звинувачувала обласну владу у причетності до незаконної вирубки лісів у регіоні, а Мангера – у покриванні цього нелегального бізнесу. Активістка також називала його організатором херсонського "антимайдану".

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      Теги: Новини України Справа Катерини Гандзюк Новини Херсона СБУ Розслідування Кримінальні новини
      Джерело: 24 канал
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