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      Суд виніс вирок виконавцям вбивства Гандзюк

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      Виконавці вбивства Каті Гандзюк
      Виконавці вбивства Каті Гандзюк / hromadske.ua

      Покровський райсуд Дніпропетровської області затвердив угоду зі слідством обвинувачених у вбивстві громадської діячки Катерини Гандзюк і призначив їм покарання.

      Координатора нападу на Гандзюк Сергія Торбіна засудили до 6 років і 6 місяців позбавлення волі, а безпосереднього нападника Микиту Грабчука – на 6 років в'язниці.

      Читайте також: Розпочалося засідання у справі вбивства Гандзюк: фото та відео

      Окрім того, Володимир Васянович та В’ячеслав Вишневський отримали вирок – 4 роки ув’язнення, а Віктор Горбунов – 3 роки.

      Ухвалу зачитали на засіданні 6 червня, згодом вона буде опублікована на офіційному сайті суду.

      Напередодні Володимир Васянович заявив, що визнає свою провину, але хто замовник злочину не знає. Васянович розповів, що вони "хотіли покарати сепаратистку і корупціонерку". На роздуми часу не було – всього два тижні. Він каже, що все мало бути не так.

      Обвинувачені ще раніше визнали свою провину, а прокуратура змінила їм підозру з вбивства на умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

      За даними обвинувачення, Сергій Торбін на замовлення осіб, імена яких не називалися, схилив інших обвинувачених – Микиту Грабчука, Володимира Васяновича, В’ячеслава Вишневського та Віктора Горбунова – до участі в замаху.

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      Теги: Новини України
      Джерело: 24 канал
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