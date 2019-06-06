Суд виніс вирок виконавцям вбивства Гандзюк

Покровський райсуд Дніпропетровської області затвердив угоду зі слідством обвинувачених у вбивстві громадської діячки Катерини Гандзюк і призначив їм покарання.

Координатора нападу на Гандзюк Сергія Торбіна засудили до 6 років і 6 місяців позбавлення волі, а безпосереднього нападника Микиту Грабчука – на 6 років в'язниці.

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Окрім того, Володимир Васянович та В’ячеслав Вишневський отримали вирок – 4 роки ув’язнення, а Віктор Горбунов – 3 роки.

Ухвалу зачитали на засіданні 6 червня, згодом вона буде опублікована на офіційному сайті суду.

Напередодні Володимир Васянович заявив, що визнає свою провину, але хто замовник злочину не знає. Васянович розповів, що вони "хотіли покарати сепаратистку і корупціонерку". На роздуми часу не було – всього два тижні. Він каже, що все мало бути не так.

Обвинувачені ще раніше визнали свою провину, а прокуратура змінила їм підозру з вбивства на умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

За даними обвинувачення, Сергій Торбін на замовлення осіб, імена яких не називалися, схилив інших обвинувачених – Микиту Грабчука, Володимира Васяновича, В’ячеслава Вишневського та Віктора Горбунова – до участі в замаху.

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