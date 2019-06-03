Всі підозрювані у справі Гандзюк визнали свою провину: скільки років вони отримають

Суд 3 червня затвердив угоду 5-тьох підозрюваних виконавців злочину зі слідством. Сторони домовились про термін позбавлення волі від 4 до 6 з половиною років у в'язниці, оскільки всі вони визнали свою вину. Офіційний вирок буде оголошено 6 червня.

Суд з Херсона перенесли в Покровський суд до Дніпропетровської області. Однак, замість того, щоб розглядати угоду зі слідством, яке п'ятьом обвинуваченим запропонувало слідство, суддя більше 3 годин розглядала клопотання іншого адвоката Мангера.

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Так, адвокати одного з імовірних замовників вбивства, Мангера, намагалися втрутитися в процес, хоча це засідання суду їх не стосувалося. Це окреме провадження, в якому Мангера навіть немає, як сторони.

Після цього сторони одразу перейшли до підписання угоди зі слідством. Всі 5 обвинувачених включно з одним зі співорганізаторів злочину Сергієм Торбіним визнали свою вину.

Які вироки отримають підозрювані у виконанні злочину

Суд зачитав по кожному з них запропоновану угоду зі слідством. Сергій Торбін отримає вирок – 6,5 років за ґратами. Йому та іншим 4 виконавцям раніше пом'якшили підозру. Тепер їх звинувачують в умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, а не вбивстві. Відбулось це, якраз тому, що вони, мовляв, погодились визнати свою вину і готові на угоду зі слідством.

Інший підозрюваний Микита Грабчук отримає 6 років позбавлення волі, Володимир Васянович та В'ячеслав Вишневський – отримають по 4 роки ув'язнення, а Віктор Горбунов – 3 роки. Угоду підписали всі сторони, в тому числі потерпілий батько загиблої Катерини Гандзюк – Віктор Гандзюк.



Катерина Гандзюк після нападу

Засідання суду щодо Мангера

Через перше засідання у справі по суді у справі виконавців вбивства Гандзюк, прокурори не прийшли на засудання по обранню запобіжного заходу підозрюваному в замовному вбивстві Владиславу Мангеру. Тож досудове слідство у справі триватиме до 3 липня, раніше його продовжили.

А минулого тижня Мангеру продовжили запобіжний захід до 1 липня. Він має носити електронний браслет та може без дозволу пересуватись лише Херсонською областю. Тепер суд може переглянути рішення через 2 тижні.

Що відомо про вбивство Катерини Гандзюк: дивіться відео

Що відомо про Катю Гандзюк?31 липня виповнюється вже рік з моменту жорстокого нападу на Катерину. ЇЇ облили кислотою у дворі власного будинку. Пізніше від отриманих опіків вона померла в лікарні. Справу нині розслідує СБУ. Кількох фігурантів затримали. Але рідні Катерини кажуть, що це виконавці, тоді як замовники нападу цілком можуть уникнути покарання.



Причетними до вбивства адвокати загиблої вважають: голову Херсонської облради Владислава Мангера та Ігоря Павловського – це колишній помічник народного депутата Миколи Паламарчука.