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      Всі підозрювані у справі Гандзюк визнали свою провину: скільки років вони отримають

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      Суд 3 червня затвердив угоду 5-тьох підозрюваних виконавців злочину зі слідством. Сторони домовились про термін позбавлення волі від 4 до 6 з половиною років у в'язниці, оскільки всі вони визнали свою вину. Офіційний вирок буде оголошено 6 червня.

      Суд з Херсона перенесли в Покровський суд до Дніпропетровської області. Однак, замість того, щоб розглядати угоду зі слідством, яке п'ятьом обвинуваченим запропонувало слідство, суддя більше 3 годин розглядала клопотання іншого адвоката Мангера. 

      Читайте також: Ви з нами чи проти нас? – батько Гандзюк звернувся до Зеленського

      Так, адвокати одного з імовірних замовників вбивства, Мангера, намагалися втрутитися в процес, хоча це засідання суду їх не стосувалося. Це окреме провадження, в якому Мангера навіть немає, як сторони.

      Після цього сторони одразу перейшли до підписання угоди зі слідством. Всі 5 обвинувачених включно з одним зі співорганізаторів злочину Сергієм Торбіним визнали свою вину.

      Які вироки отримають підозрювані у виконанні злочину

      Суд зачитав по кожному з них запропоновану угоду зі слідством. Сергій Торбін отримає вирок – 6,5 років за ґратами. Йому та іншим 4 виконавцям раніше пом'якшили підозру. Тепер їх звинувачують в умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, а не вбивстві. Відбулось це, якраз тому, що вони, мовляв, погодились визнати свою вину і готові на угоду зі слідством.

      Інший підозрюваний Микита Грабчук отримає 6 років позбавлення волі, Володимир Васянович та В'ячеслав Вишневський – отримають по 4 роки ув'язнення, а Віктор Горбунов – 3 роки. Угоду підписали всі сторони, в тому числі потерпілий батько загиблої Катерини Гандзюк – Віктор Гандзюк.

      Катерина Гандзюк після нападу
      Катерина Гандзюк після нападу

      Засідання суду щодо Мангера

      Через перше засідання у справі по суді у справі виконавців вбивства Гандзюк, прокурори не прийшли на засудання по обранню запобіжного заходу підозрюваному в замовному вбивстві Владиславу Мангеру. Тож досудове слідство у справі триватиме до 3 липня, раніше його продовжили.

      А минулого тижня Мангеру продовжили запобіжний захід до 1 липня. Він має носити електронний браслет та може без дозволу пересуватись лише Херсонською областю. Тепер суд може переглянути рішення через 2 тижні.

      Що відомо про вбивство Катерини Гандзюк: дивіться відео

      Що відомо про Катю Гандзюк?31 липня виповнюється вже рік з моменту жорстокого нападу на Катерину. ЇЇ облили кислотою у дворі власного будинку. Пізніше від отриманих опіків вона померла в лікарні. Справу нині розслідує СБУ. Кількох фігурантів затримали. Але рідні Катерини кажуть, що це виконавці, тоді як замовники нападу цілком можуть уникнути покарання.

      Причетними до вбивства адвокати загиблої вважають: голову Херсонської облради Владислава Мангера та Ігоря Павловського – це колишній помічник народного депутата Миколи Паламарчука.

      blog_ava
      Зроблю все, аби винні були покарані, – Зеленський про смерть 5-річного хлопчика
      3 червня
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      Автор: Анна Калюжна, Марія Писаренко
      Теги: Новини України Жертви Кримінальні новини Новини Херсона Судді Владислав Мангер Справа Катерини Гандзюк
      Джерело: 24 канал
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