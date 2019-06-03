Все подозреваемые по делу Гандзюк признали свою вину: сколько лет они получат

Суд 3 июня утвердил договор 5-ти подозреваемых исполнителей преступления со следствием. Стороны договорились о сроке лишения свободы от 4 до 6 с половиной лет в тюрьме, поскольку все они признали свою вину. Официальный приговор будет объявлен 6 июня.

Суд из Херсона перенесли в Покровский суд в Днепропетровской области. Однако, вместо того, чтобы рассматривать сделку со следствием, которую пяти обвиняемым предложило следствие, судья больше 3 часов рассматривала ходатайство другого адвоката Мангера.

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Так, адвокаты одного из возможных заказчиков убийства, Мангера, пытались вмешаться в процесс, хотя это заседание суда их не касалось. Это отдельное производство, в котором Мангера даже нет, как стороны.

После этого стороны сразу перешли к подписанию соглашения со следствием. Все 5 обвиняемых, включая одного из организаторов преступления Сергея Торбина, признали свою вину.

Какие приговоры получат подозреваемые в исполнении преступления

Суд зачитал по каждому из них предложенную сделку со следствием. Сергей Торбин получит приговор – 6,5 лет за решеткой. Ему и другим 4 исполнителям ранее смягчили подозрение. Теперь их обвиняют в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений, а не в убийстве. Произошло это как раз потому, что они, мол, согласились признать свою вину и готовы на сделку со следствием.

Другой подозреваемый Никита Грабчук получит 6 лет лишения свободы, Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский – получат по 4 года заключения, а Виктор Горбунов – 3 года. Соглашение подписали все стороны, в том числе потерпевший отец погибшей Екатерины Гандзюк – Виктор Гандзюк.



Екатерина Гандзюк после нападения

Заседание суда относительно Мангера

Поскольку прокуроры не пришли на заседание по избранию меры пресечения подозреваемому в заказном убийстве Владиславу Мангеру, то досудебное следствие по делу продлили до 3 июля.

А на прошлой неделе Мангеру продолжили меру пресечения до 1 июля. Он должен носить электронный браслет и может без разрешения передвигаться только по Херсонской области. Теперь суд может пересмотреть решение через 2 недели.

Что известно об убийстве Екатерины Гандзюк: смотрите видео

Что известно о Кате Гандзюк?

31 июля исполняется уже год с момента жестокого нападения на Екатерину. Ее облили кислотой во дворе собственного дома. Позже от полученных ожогов она умерла в больнице. Дело сейчас расследует СБУ. Нескольких фигурантов задержали. Но родные Екатерины говорят, что это исполнители, тогда как заказчики нападения вполне могут избежать наказания.



Причастными к убийству адвокаты погибшей считают голову Херсонского облсовета Владислава Мангера и Игоря Павловского – это бывший помощник народного депутата Николая Паламарчука.