Суд вынес приговор исполнителям убийства Гандзюк

Покровский районный суд Днепропетровской области вынес решение по 5 фигурантам дела убийства Екатерины Гандзюк. Их признали виновными и приговорили от 3-х до 6-ти лет лишения свободы.

Координатора нападения на Гандзюк Сергея Торбина приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы, а непосредственного нападающего Никиту Грабчука – на 6 лет тюрьмы.

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Кроме того, Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский получили приговор – 4 года заключения, а Виктор Горбунов – 3 года.

Всем обвиняемым инкриминировали 27, 28, 121 статью УК – умышленное тяжкое телесное повреждение причиненное группой лиц по предварительному сговору. Постановление зачитали на заседании 6 июня, затем оно будет опубликовано на официальном сайте суда.

Накануне Владимир Васянович заявил, что признает свою вину, но кто заказчик преступления не знает. Васянович рассказал, что они "хотели наказать сепаратистку и коррупционерку". На раздумья времени не было – всего две недели. Он говорит, что все должно было быть не так.

Обвиняемые еще ранее признали свою вину, а прокуратура изменила им подозрение с убийства на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.

По данным обвинения, Сергей Торбин на заказ лиц, имена которых не назывались, склонил других обвиняемых – Никиту Грабчука, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского и Виктора Горбунова – к участию в покушении.

Что известно об убийстве Екатерины Гандзюк: смотрите видео

Что известно про Катю Гандзюк?31 июля исполняется уже год с момента жестокого нападения на Екатерину. Ее облили кислотой во дворе собственного дома. Позже от полученных ожогов она скончалась в больнице. Дело сейчас расследует СБУ. Нескольких фигурантов задержали. Но родные Екатерины говорят, что это исполнители, тогда как заказчики нападения вполне могут избежать наказания.



Причастными к убийству адвокаты погибшей считают: главу Херсонского облсовета Владислава Мангера и Игоря Павловского – это бывший помощник народного депутата Николая Паламарчука.