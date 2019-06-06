Началось заседание по делу убийства Гандзюк: фото и видео

В Покровском районном суде Днепропетровской области началось заседание суда по делу убийства активистки Екатерины Гандзюк. Сегодня суд должен объявить приговор.

Подозреваемый Владимир Васянович заявил, что признает свою вину, но кто заказчик преступления не знает, пишет "Общественное".

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Васянович рассказал, что они "хотели наказать сепаратистку и коррупционерку". На раздумья времени не было – всего две недели. Он говорит, что все должно было быть не так.



Подозреваемые Виктор Горбунов, Вячеслав Вишневский и Владимир Васянович/ Фото: "Общественное"

Другие подозреваемые Никита Грабчукта Сергей Торбин говорить отказались.

Підозрюваний в участі у замаху на Катерину Гандзюк на засіданні суду розповів, що хотів «покарати сепаратистку». Він визнає свою вину та каже, що «все мало бути не так» pic.twitter.com/WhM7a9kA5H — Hromadske.UA (@HromadskeUA) June 6, 2019

Накануне суд утвердил соглашение 5-ти подозреваемых исполнителей преступления со следствием. Стороны договорились о сроке лишения свободы от 4 до 6 с половиной лет в тюрьме, поскольку все они признали свою вину.

Какие приговоры получат подозреваемые в исполнении преступления

Суд зачитал по каждому из них предложенную сделку со следствием. Сергей Торбин получит приговор – 6,5 лет за решеткой. Ему и другим 4 исполнителям ранее смягчили подозрение. Теперь их обвиняют в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений, а не убийстве. Произошло это, как раз потому, что они, мол, согласились признать свою вину и готовы на сделку со следствием.

Другой подозреваемый Никита Грабчук получит 6 лет лишения свободы, Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский – получат по 4 года заключения, а Виктор Горбунов – 3 года. Соглашение подписали все стороны, в том числе потерпевший отец погибшей Екатерины Гандзюк – Виктор Гандзюк.

Что известно об убийстве Екатерины Гандзюк: смотрите видео

Что известно про Катю Гандзюк?31 июля исполняется уже год с момента жестокого нападения на Екатерину. Ее облили кислотой во дворе собственного дома. Позже от полученных ожогов она скончалась в больнице. Дело сейчас расследует СБУ. Нескольких фигурантов задержали. Но родные Екатерины говорят, что это исполнители, тогда как заказчики нападения вполне могут избежать наказания.



Причастными к убийству адвокаты погибшей считают: главу Херсонского облсовета Владислава Мангера и Игоря Павловского – это бывший помощник народного депутата Николая Паламарчука.