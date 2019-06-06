Розпочалося засідання у справі вбивства Гандзюк: фото та відео

У Покровському районному суді Дніпропетровської області розпочалося засідання суду у справі вбивства активістки Катерини Гандзюк. Сьогодні суд має оголосити вирок.

Підозрюваний Володимир Васянович заявив, що визнає свою провину, але хто замовник злочину не знає, пише "Громадське".

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Васянович розповів, що вони "хотіли покарати сепаратистку і корупціонерку". На роздуми часу не було – всього два тижні. Він каже, що все мало бути не так.



Підозрювані Віктор Горбунов, В'ячеслав Вишневський та Володимир Васянович/ Фото: "Громадське"

Інші підозрювані Микита Грабчукта Сергій Торбін говорити відмовилися.

Підозрюваний в участі у замаху на Катерину Гандзюк на засіданні суду розповів, що хотів «покарати сепаратистку». Він визнає свою вину та каже, що «все мало бути не так» pic.twitter.com/WhM7a9kA5H — Hromadske.UA (@HromadskeUA) June 6, 2019

Напередодні суд затвердив угоду 5-тьох підозрюваних виконавців злочину зі слідством. Сторони домовились про термін позбавлення волі від 4 до 6 з половиною років у в'язниці, оскільки всі вони визнали свою вину.

Які вироки отримають підозрювані у виконанні злочину

Суд зачитав по кожному з них запропоновану угоду зі слідством. Сергій Торбін отримає вирок – 6,5 років за ґратами. Йому та іншим 4 виконавцям раніше пом'якшили підозру. Тепер їх звинувачують в умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, а не вбивстві. Відбулось це, якраз тому, що вони, мовляв, погодились визнати свою вину і готові на угоду зі слідством.

Інший підозрюваний Микита Грабчук отримає 6 років позбавлення волі, Володимир Васянович та В'ячеслав Вишневський – отримають по 4 роки ув'язнення, а Віктор Горбунов – 3 роки. Угоду підписали всі сторони, в тому числі потерпілий батько загиблої Катерини Гандзюк – Віктор Гандзюк.

Що відомо про вбивство Катерини Гандзюк: дивіться відео

Що відомо про Катю Гандзюк?31 липня виповнюється вже рік з моменту жорстокого нападу на Катерину. ЇЇ облили кислотою у дворі власного будинку. Пізніше від отриманих опіків вона померла в лікарні. Справу нині розслідує СБУ. Кількох фігурантів затримали. Але рідні Катерини кажуть, що це виконавці, тоді як замовники нападу цілком можуть уникнути покарання.



Причетними до вбивства адвокати загиблої вважають: голову Херсонської облради Владислава Мангера та Ігоря Павловського – це колишній помічник народного депутата Миколи Паламарчука.