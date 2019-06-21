Вбивство Гандзюк: Мангер вимагає зустрічі з Зеленським

Голова Херсонської обларади Владислав Мангер, який є фігурантом справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк, попросив зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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За словами Мангера, як виявилося, якщо так потрібно Порошенко і його кумам, може статися неможливе. "Наприклад, можна заснути шанованою людиною, а прокинутися обвинуваченим у вбивстві – без будь-яких доказів і провини", – висловився підозрюваний у побитті Гандзюк.

Шановний Володимире Олександровичу, якщо ви гарантуєте права усіх громадян України, то я маю право просити вас зустрітися і зі мною. Я готовий детально розповісти і показати, з чого мені придумали звинувачення порошенківські прокурори,

– заявив Мангер.

Він наголосив, що готовий надати докази того, якими методами діє проти нього генерал СБУ Данило Доценко, який "до цих пір кришує бандформування в Херсонській області".

Зазначимо, що напередодні Віктор Гадзюк написав листа Володимиру Зеленському, у якому наголосив, що вже десять місяців триває слідство і пошук справедливості задля покарання усіх винних та причетних до саботажу розслідування. Згодом президент України погодився зустрітися із батьком вбитої херсонської активістки Катерини Гандзюк Віктором в Адміністрації Президента.