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      Вбивство Гандзюк: Мангер вимагає зустрічі з Зеленським

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      Мангер вимагає зустрічі з Зеленським
      Мангер вимагає зустрічі з Зеленським / Громадське телебачення

      Голова Херсонської обларади Владислав Мангер, який є фігурантом справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк, попросив зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

      Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

      Все, що треба знати про справу Катерини Гандзюк на сьогодні – читайте у матеріалі 24 каналу

      За словами Мангера, як виявилося, якщо так потрібно Порошенко і його кумам, може статися неможливе. "Наприклад, можна заснути шанованою людиною, а прокинутися обвинуваченим у вбивстві – без будь-яких доказів і провини", – висловився підозрюваний у побитті Гандзюк.

      Шановний Володимире Олександровичу, якщо ви гарантуєте права усіх громадян України, то я маю право просити вас зустрітися і зі мною. Я готовий детально розповісти і показати, з чого мені придумали звинувачення порошенківські прокурори,
      – заявив Мангер.

      Він наголосив, що готовий надати докази того, якими методами діє проти нього генерал СБУ Данило Доценко, який "до цих пір кришує бандформування в Херсонській області".

      Зазначимо, що напередодні Віктор Гадзюк написав листа Володимиру Зеленському, у якому наголосив, що вже десять місяців триває слідство і пошук справедливості задля покарання усіх винних та причетних до саботажу розслідування. Згодом президент України погодився зустрітися із батьком вбитої херсонської активістки Катерини Гандзюк Віктором в Адміністрації Президента.

      Натомість Мангер зазначив, що знає про рішення Зеленського зустрітися з батьком Катерини Гандзюк та просить незалежного розслідування.

      Що відомо про вбивство Катерини Гандзюк: дивіться відео

      яК РОЗГОРТАЛИСЯ ПОДІЇ ЩОДО ФІГУРАНТА СПРАВИ гАНДЗЮК мАНГЕРА: хроніка подій

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      Теги: Розслідування Новини України Новини політики Владислав Мангер Справа Катерини Гандзюк Володимир Зеленський Новини Херсона Петро Порошенко
      Джерело: 24 канал
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