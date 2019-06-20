Зеленський погодився зустрітися з батьком Катерини Гандзюк

Президент України Володимир Зеленський погодився зустрітися із батьком вбитої херсонської активістки Катерини Гандзюк Віктором в Адміністрації Президента.

Напередодні, 19 червня, у своєму листі Віктор Гадзюк написав, що вже десять місяців триває слідство і пошук справедливості задля покарання усіх винних та причетних до саботажу розслідування.

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За його словами, виконавці злочину отримали смішні вироки. Буцімто, йдеться про крадіжку велосипеда, а не вбивство. У цей же час організатори давно закордоном і досі не у міжнародному розшуку.

"Замовинки на волі – один керує областю, інші, кажуть, збираються у парламент. Прокуратура посилає в СБУ. СБУ киває на прокуратуру. Як завжди, бракує політичної волі. Усі чекають на думку Президента, а ви мовчите", – заявив батько Катерини Гандзюк.

Наступного дня, 20 червня, на заяву відреагував Президент України Володимир Зеленський, пообіцявши батьку покійної активістки зустріч в Адміністрації Президента.

"Доброго дня. Давайте зустрінемось в АП. З вами з'єднається Марія", – написав Президент.