Кива перешел в "Оппозиционную платформу – За жизнь"

Председатель Социалистической партии Украины Илья Кива сложил полномочия лидера партии. Вместо этого он присоединился к партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Отставку Кивы принял очередной съезд Социалистической партии 5 июня, сообщили в пресс-службе политсилы. На съезде избран новый председатель Соцпартии – Сергея Чередниченко.

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Однако сам Кива утверждает, что не ушел с Социалистической партии, а съезд СПУ делегировал политика представлять интересы партии в "Оппозиционной платформе – За жизнь" для укрепления украинской позиции.

"Мы четко понимаем, что нашей партии необходимо представительство в Верховной Раде, и именно поэтому мы приняли такое решение!", – пояснил Кива.

Он добавил, что программа "Оппозиционной платформы" совпадает с программой Социалистической партии, поэтому СПУ будет поддерживать программную деятельность этой политсилы.

Моя основная задача – это переговорный процесс для достижения мира, и это возвращение военнопленных. Я убежден, что я тот человек, который знает цену мира и боль войны. Я намерен сшить страну!

– заявил Кива.

Что известно про Илью Киву?

Был кандидатом в президенты на выборах 2019 года.

Был командиром батальона патрульной службы милиции особого назначения "Полтавщина", которым командовал в зоне АТО. В 2014 году – заместителем начальника Управления МВД в Донецкой области; заместителем начальника Управления МВД в Херсонской области.

Возглавлял "Международный благотворительный фонд Освобождение", который занимается реабилитацией детей, попавших в воспитательные колонии. Был председателем Всеукраинской федерации дворового футбола и Всеукраинской федерации домино.

Некоторое время Кива руководил полтавским центром "Правого сектора" и был региональным политическим руководителем "Правого сектора" на востоке Украины (Полтавская, Харьковская, Донецкая, и Луганская области).

В 2015 году Кива стал председателем Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции. Однако он отказался проходить переаттестацию в новую полицию, а также психологическую экспертизу. Объяснил это тем, что видел заговор против него среди членов аттестационной комиссии. Поэтому Киву уволили с занимаемой им должности.

Кива уже баллотировался в Верховную Раду Украины, однако не прошел в парламент. В 2017 году политик объявил, что возглавил Социалистическую партию Украины.

Кроме работы в правоохранительных органах и политической деятельности, Кива сыграл роль "батька Махно" в фильме "Посттравматическая рапсодия".

Скандалы, в которые попадал Кива

Во время работы заместителем начальника Управления по делам защиты прав потребителей в Полтавской области, в 2013 году был осужден за получение взятки. Киве присудили 10 тысяч гривен штрафа. В следующем году по новому приговору суда ему увеличили штраф, но освободили от наказания на основании Закона "Об амнистии в 2014 году".

В 2016 году военные обвинили Киву в причастности к контрабанде с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

В 2018 году Кива в присутствии правоохранителей угрожал расправой общественному активисту Сергею Стерненку. Кроме того, политик обвинил погибшую после нападения с кислотой советницу Мэра Херсона Екатерину Гандзюк в хищении городского бюджета.