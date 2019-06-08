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      "Сила і честь" іде на парламентські вибори: хто увійшов до списку партії

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      "Сила і честь" оголосила свій список на парламентські вибори
      "Сила і честь" оголосила свій список на парламентські вибори / File.liga.net

      Партія "Сила і честь" Ігоря Смешка оголосила список кандидатів у народні депутати на вибори до Верховної Ради.

      "Сила і честь" провела з'їзд 8 червня, на якому представила першу десятку кандидатів у народні депутати.

      Читайте також: Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту

      У першу десятку списку партії "Сила і честь" увійшли:

      Ігор Смешко, голова партії "Сила і честь", доктор технічних наук, професор, генерал-полковник

      Олена Сотник, юрист, народний депутат, секретар Комітету ВРУ з питань європейської інтеграції

      Рефат Чубаров, політик і громадський діяч, голова Меджлісу кримськотатарського народу

      Іван Мірошниченко, народний депутат, експерт в аграрній сфері

      Володимир Замана, український військовий, колишній начальник Генштабу, генерал-полковник

      Ольга Романюк, кандидат економічних наук, експерт у сфері житлово-комунального господарства

      Андрій Гайдуцький, доктор економічних наук, спеціаліст з макроекономіки

      Ірина Сисоєнко, юрист, народний депутат, співзасновник "Координаційного центру допомоги учасникам АТО"

      Володимир Тимошенко, державний діяч, професор, доктор юридичних наук, генерал-лейтенант

      Анатолій Макаренко, економіст, десятий голова Державної митної служби України та екс-заступник голови ДФС

      Смешко
      Смешко
      Перша десятка списку партії "Сила і честь" Ігоря Смешка

      "Головне завдання – відновити суверенітет і територіальну цілісність України. Ми всі стомилися від того, що кращі патріоти віддають свої життя. Треба припинити війну, але не шляхом капітуляції", – заявив Смешко. І наголосив: "Ми проголосили, що партія має бути гімном середнього класу України".

      Учасники з'їзду партії "Сила і честь": фото Марії Писаренко (24 канал)

       

       

      Трансляція з'їзду партії: дивіться відео

      Що відомо про партію "Сила і честь"? Це українська політична партія, яку очолює політичний та громадський діяч Ігор Смешко. Зареєстрована у грудні 2004 року. Брала участь у парламентських виборах 2014 року. Лідер партії Ігор Смешко на президентських виборах 2019 року посів шосте місце.

      парламентські вибори 2019 які партії проходять в Раду рейтинги партій
      Які партії можуть потрапити до Ради, рейтинг станом на 3 червня: інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Парламентські вибори 2019 Партія Сила і честь Ігор Смешко
      Джерело: 24 канал
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