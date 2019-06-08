"Сила і честь" іде на парламентські вибори: хто увійшов до списку партії

Партія "Сила і честь" Ігоря Смешка оголосила список кандидатів у народні депутати на вибори до Верховної Ради.

"Сила і честь" провела з'їзд 8 червня, на якому представила першу десятку кандидатів у народні депутати.

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У першу десятку списку партії "Сила і честь" увійшли:

► Ігор Смешко, голова партії "Сила і честь", доктор технічних наук, професор, генерал-полковник

► Олена Сотник, юрист, народний депутат, секретар Комітету ВРУ з питань європейської інтеграції

► Рефат Чубаров, політик і громадський діяч, голова Меджлісу кримськотатарського народу

► Іван Мірошниченко, народний депутат, експерт в аграрній сфері

► Володимир Замана, український військовий, колишній начальник Генштабу, генерал-полковник

► Ольга Романюк, кандидат економічних наук, експерт у сфері житлово-комунального господарства

► Андрій Гайдуцький, доктор економічних наук, спеціаліст з макроекономіки

► Ірина Сисоєнко, юрист, народний депутат, співзасновник "Координаційного центру допомоги учасникам АТО"

► Володимир Тимошенко, державний діяч, професор, доктор юридичних наук, генерал-лейтенант

► Анатолій Макаренко, економіст, десятий голова Державної митної служби України та екс-заступник голови ДФС





Перша десятка списку партії "Сила і честь" Ігоря Смешка

"Головне завдання – відновити суверенітет і територіальну цілісність України. Ми всі стомилися від того, що кращі патріоти віддають свої життя. Треба припинити війну, але не шляхом капітуляції", – заявив Смешко. І наголосив: "Ми проголосили, що партія має бути гімном середнього класу України".

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Трансляція з'їзду партії: дивіться відео

Що відомо про партію "Сила і честь"? Це українська політична партія, яку очолює політичний та громадський діяч Ігор Смешко. Зареєстрована у грудні 2004 року. Брала участь у парламентських виборах 2014 року. Лідер партії Ігор Смешко на президентських виборах 2019 року посів шосте місце.



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