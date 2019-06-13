У Зеленського сказали, чи потрібно чиновникам підвищувати зарплати

Помічник президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак вважає, що українським чиновникам необхідно підвищити заробітні плати.

В інтерв'ю програмі "Голобородько", яка виходить на 24 каналі, він сказав, що "професійні люди мають отримувати гідний заробіток".

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За його словами, наразі він не знає, яка в нього зарплата на посаді помічника президента, бо наразі перебуває поза штатом.

Чесно кажучи, я не знаю, скільки буду отримувати. Я народився в цій країні, я народився в місті Києві, я не хочу від'їжджати звідси. Я дуже хочу жити в країні, в якій мені та моїй родині буде комфортно, тому для мене це (розмір заробітної плати, – 24 канал) не було головним питанням. Безумовно я чекаю, коли я буду в штаті, тоді я буду розуміти, скільки я отримую заробітної плати,

– пояснив помічник Зеленського.

Говорячи про гідні зарплати чиновникам він також згадав і про пенсіонерів, і про людей, які не мають можливості працювати.

"Ми відкриті, ми нормально ставимось до критики, але це повинна бути конструктивна, професійна. Іноді читаєш і лише образи, за якими нічого не стоїть, але це нічого не змінює. Якщо буде професійна критика за дії, то ми готові обговорювати це на будь-яких рівнях, у будь-який час", – наголосив Єрмак.



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Що таке програма "Голобородько"? Голобородько про Голобородька. Це програма 24 каналу, де журналіст Антон Голобородько розповідає про те, що відбувається за стінами Банкової за нового президента. І пояснює, чому не варто плутати Володимира Зеленського з його героєм Василем Голобородьком.

Повне інтерв'ю з Андрієм Єрмаком читайте тут.

Відео повного інтерв'ю Антона Голобородька з Андрієм Єрмаком: