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      Команда Зеленського не передумала переїжджати з Банкової

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      Адміністрація Президента
      Адміністрація Президента / Фото з відкритих джерел

      Глава адміністрації президента Андрій Богдан заявив, що Володимир Зеленський не відмовився від ідеї переїзду з вулиці Банкової в новий офіс. Як і раніше, команда президента планує переїхати в "опенспейс" зі скляними стінами, куди зможе спокійно прийти будь-який громадянин України.

      Богдан зауважив, що нову Адміністрацію президента планують формувати, як організацію, де будуть знаходитися вчені, дослідники, талановиті люди та реформатори.

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      Ми тримаємо напрямок на офіс європейського типу. Тому ми плануємо переїзд в інше приміщення. Це буде "опенспейс", зі скляними стінами, куди може спокійно прийти будь-який громадянин України,
      – сказав Богдан.

      Щодо старої будівлі АП, то у Зеленського розглядають кілька варіантів. Її або продадуть, а гроші повернуть до бюджету, або ж створять у будинку на Банковій музей української державності. Оскільки такого музею в Україні немає. Принаймні такі варіанти Богдан озвучив в ефірі програми "Підсумки" на телеканалі "Україна".

      Раніше помічник президента Андрій Єрмак вже розповів, що команді Зеленського не дуже комфортно в Адміністрації Президента, тому що вони абсолютно відмінні від тих, хто працював там до них.

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      Теги: Новини політики Новини України Адміністрація Президента Андрій Богдан Володимир Зеленський
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