У Зеленського хочуть скоротити кількість міністерств

Адміністрація Президента не заперечує можливість зменшення кількості міністерств у майбутньому. Їх можуть скоротити, аби не було зайвих посад.

Розглядають різні моделі формування уряду, про це сказав заступник глави АП Олексій Гончарук в понеділок в Києві під час прес-конференції, присвяченої реформі державного управління, пише "Інтерфакс".

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Гончарук зазначає, що наразі остаточного рішення немає.

Ми думаємо про те, щоб скоротити кількість міністерств, дивимося на різні моделі. Хочеться підійти до формування нового уряду максимально прагматично, щоб не було зайвих посад,

– сказав він.

Окрім того, заступник глави АП обговорив підсумки реформи державного управління. Він вказав на невирішені питання щодо доцільності існування Національної академії державного управління.

"У нас відкрите питання щодо Національної академії держуправління. Я спілкувався з кількома людьми... Чотири з них сказали: "ліквідуй!", – пояснив Гончарук.

Водночас на сайті президента з'явилася петиція про скорочення кількості депутатів Верховної Ради до 100. Вона вже набрала понад 25 тисяч голосів, тепер глава держави повинен розглянути її протягом 10 днів.

Зазначимо, глава держави призначає двох міністрів – закордонних справ та оборони. Теперішній глава МЗС Павло Кілмкін подав у відставку. Однак Верховна Рада за це не проголосувала. Відставки міністра оборони Степана Полторака нардепи також не підтримали.



Повноваження Президента України/ Інфографіка 24 каналу