Зеленський звільнив трьох голів ОДА: хто тимчасово керуватиме адміністраціями

Президент України Володимир Зеленський звільнив з посад 3 голів обласних адміністрацій у Житомирі, Рівному та Черкасах та навіть призначив працівників, які тимчасово виконуватимуть їх обов'язки.

Відповідні укази з'явилися на сайті Президента від 24 червня.

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Так, у Житомирській області було звільнено Ігоря Гундича з посади голови ОДА у зв’язку із закінченням строку повноважень. Тимчасово його обов'язки виконуватиме його заступник Ярослав Лагута.



Ігор Гундич (ліворуч) та Ярослав Лагута (праворуч)

У Рівненській області Зеленський звільнив Муляренка Олексія з посади голови обласної державної адміністрації з тієї ж причини. Його обов'язки тимчасово виконуватиме заступник глави ОДА Ігор Тимошенко.



Олексій Муляренко (ліворуч) та Ігор Тимошенко (праворуч)

Ще одним указом президент звільнив з посади голову Черкаської обласної державної адміністрації Олександра Вельбівця, теж у зв’язку із закінченням строку повноважень. На його місце тимчасово виконувати обов'язки Зеленський призначив Тараса Висоцького.



Олександр Вельбівець (ліворуч) та Тарас Висоцький (праворуч)