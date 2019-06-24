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      Зеленський звільнив трьох голів ОДА: хто тимчасово керуватиме адміністраціями

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      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Фото з сайту Президента

      Президент України Володимир Зеленський звільнив з посад 3 голів обласних адміністрацій у Житомирі, Рівному та Черкасах та навіть призначив працівників, які тимчасово виконуватимуть їх обов'язки.

      Відповідні укази з'явилися на сайті Президента від 24 червня.

      Актуально! Зеленський звільнив одного з керівників СБУ 

      Так, у Житомирській області було звільнено Ігоря Гундича з посади голови ОДА у зв’язку із закінченням строку повноважень. Тимчасово його обов'язки виконуватиме його заступник Ярослав Лагута.

      Ігор Гундич (ліворуч) та Ярослав Лагута (праворуч)
      Ігор Гундич (ліворуч) та Ярослав Лагута (праворуч)

      У Рівненській області Зеленський звільнив Муляренка Олексія з посади голови обласної державної адміністрації з тієї ж причини. Його обов'язки тимчасово виконуватиме заступник глави ОДА Ігор Тимошенко.

      Олексій Муляренко (ліворуч) та Ігор Тимошенко (праворуч)
      Олексій Муляренко (ліворуч) та Ігор Тимошенко (праворуч)

      Ще одним указом президент звільнив з посади голову Черкаської обласної державної адміністрації Олександра Вельбівця, теж у зв’язку із закінченням строку повноважень. На його місце тимчасово виконувати обов'язки Зеленський призначив Тараса Висоцького.

      Олександр Вельбівець (ліворуч) та Тарас Висоцький (праворуч)
      Олександр Вельбівець (ліворуч) та Тарас Висоцький (праворуч)

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Новини Житомира Рівне Новини Черкас Президент України
      Джерело: 24 канал
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