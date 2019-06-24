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      Зеленський звільнив одного з керівників СБУ

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      Зеленський звільнив керівника СБУ в АР Крим
      Зеленський звільнив керівника СБУ в АР Крим / president.gov.ua

      Президент Володимир Зеленський звільни начальника Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим Олександра Шмітька.

      Відповідний указ Володимир Зеленський підписав 24 червня.

      Читайте також: Зеленський заявив про наміри змінити СБУ: деталі

      Шмітько пропрацював на цій посаді СБУ рік часу. Так п'ятий президент Петро Порошенко призначив його начальником головного управління СБУ в Криму ще 15 червня 2018 року.


      Указ Зеленського про звільнення Шмітька з СБУ

      Хто такий Олександр Шмітько? Генерал-майор СБУ. Працював у силових органах України – Міністрерстві внутрішніх справ та Службі безпеки. З 2014 по 2017 рік був начальником управління СБУ в Запорізькій області. У червні 2018 року став начальником Головного управління СБУ в Автономній Республіці Крим.

      У 2015 році потрапив у скандал з журналістом "Громадського телебачення" перешкоджав його професійній діяльності, перебивав та образливо називав виключно російською мовою "мальчик", і додав, що "у вас не может быть мысли".

      Кого раніше звільнив Зеленський з посад в СБУ?

      Зеленський 11 червня провів серйозну чистку в силових органах та звільнив двох заступників голови СБУ Олега Фролова та Владислава Косинського. Вони були причетні до до багатьох протиправних дій, у тому числі під час виборчої кампанії.

      Також глава держави звільнив начальників Управлінь СБУ у шести областях. Усі вони відзначилися в негативному плані – зокрема у їхніх регіонах було зафіксовано багато явищ, пов’язаних із контрабандою.

      Імена звільнених начальників СБУ:

      Олександра Довженка звільнено з Управління СБУ в Одеській області;
      Олександра Ткачука – з СБУ у Львівській області;
      Олега Зозулю – з СБУ у Вінницькій області;
      Володимира Пахнюка – з СБУ в Закарпатській області;
      Руслана Сторожука – з СБУ в Чернівецькій області.
      Юрія Фелонюка – з СБУ у Волинській області.

      Які ще зміни Зеленський провів в СБУ?30 травня, Зеленський вніс у парламент подання про звільнення 2 міністрів і глави СБУ Василя Грицака. Проте Грицак та всі його заступники подали рапорти про звільнення ще 20 травня. Зрештою, Рада не проголосувала за відставку Грицака, тож він досі очолює відомство.

      Першим заступником голови СБУ президент призначив Івана Баканова – свого соратника по "Кварталу". Для цього Баканову навіть дали звання лейтенанта.

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      Теги: Новини Криму Володимир Зеленський СБУ Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
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