Зеленський заявив про наміри змінити СБУ: деталі

Новообраний президент України Володимир Зеленський заявив, що планує змінити Службу безпеки України, а саме – позбавити орган не властивих йому функцій.

Про це він зазначив під час зустрічі з бізнес-спільнотою в четвер, 20 червня, у Києві.

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За його словами, відносини бізнесу із силовими структурами – це окрема тема, і почати він хоче з декомерціалізації Служби безпеки України.

Зараз цим на операційному рівні займається Іван Баканов, а щойно буде сформована нова Рада, я думаю, найближчим часом, ми запропонуємо невідкладно позбавити Службу безпеки України від не властивих їй функцій. Служба має боротися зі шпигунами і диверсантами, а не займатися бізнесом,

– підкреслив Зеленський.

Також він наголосив, що підтримує демілітаризацію податкової служби і відстоює ідею створення Державної служби фінансових розслідувань "з акцентом саме на аналітичну роботу".