Дуже дякую, заздалегідь, – Клімкін вдруге попросив Раду відправити його у відставку
Павло Клімкін, керівник Міністерства закордонних справ України, ще раз нагадав Верховній Раді, що він таки хоче піти у відставку. І попросив з другого дублю підтримати подання президента Володимира Зеленського.
30 травня президент Зеленський вже подавав до Ради пропозицію звільнити Клімкіна з МЗС, хоча і називав його "фаховим дипломатом". І ось 11 червня заступник очільника Адміністрації Президента Руслан Рябошапка на брифінгу повідомив, що буде друге аналогічне подання.
Читайте також: Загроза для українського півдня, – Клімкін прокоментував ситуацію в Молдові
На друге подання президента міністр Клімкін відповів другим проханням до Ради
Щиро прошу депутатів підтримати моє прохання про відставку. Як то кажуть, дуже дякую. Заздалегідь,
– з легким натяком на "крилатий вислів" президента написав Клімкін.
З першої спроби, що відбулася 6 червня, депутати не виявили бажання відправляти Клімкіна у відставку: голосували за два проекти постанов, і в обох голосуваннях "за" висловилися лише 141 та 137 депутатів відповідно.
Коротко про історію з відставкою Клімкіна
Павло Клімкін заявив, що написав заяву про відставку ще 17 травня, за кілька днів до інавгурації Володимира Зеленського.
У Держдепі США вже встигли подякувати Клімкіну за чудову працю, а от у Держдумі Росії заявили, що Клімкін був "нецікавим".
У день інавгурації Зеленського Клімкін заявив, що вирішив піти на вибори до Верховної Ради як самовисуванець.
6 червня народні депутати не проголосували за відставку Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ України.
Павло Клімкін як голова МЗС: основні досягнення – у матеріалі 24 каналу.
Вибір редакції
-
Головні новини 11 червня: нові звільнення від Зеленського та деталі смертельної пожежі в Одесісьогодні , 22:23
-
Криза у Молдові: чому Україна ризикує втратити спокій і на західному кордонісьогодні , 21:00
-
Збірна України U-20 перемогла Італію та вийшла у фінал Чемпіонату світу: відеосьогодні , 20:24