Дуже дякую, заздалегідь, – Клімкін вдруге попросив Раду відправити його у відставку

Павло Клімкін, керівник Міністерства закордонних справ України, ще раз нагадав Верховній Раді, що він таки хоче піти у відставку. І попросив з другого дублю підтримати подання президента Володимира Зеленського.

30 травня президент Зеленський вже подавав до Ради пропозицію звільнити Клімкіна з МЗС, хоча і називав його "фаховим дипломатом". І ось 11 червня заступник очільника Адміністрації Президента Руслан Рябошапка на брифінгу повідомив, що буде друге аналогічне подання.

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На друге подання президента міністр Клімкін відповів другим проханням до Ради

Щиро прошу депутатів підтримати моє прохання про відставку. Як то кажуть, дуже дякую. Заздалегідь,

– з легким натяком на "крилатий вислів" президента написав Клімкін.

З першої спроби, що відбулася 6 червня, депутати не виявили бажання відправляти Клімкіна у відставку: голосували за два проекти постанов, і в обох голосуваннях "за" висловилися лише 141 та 137 депутатів відповідно.

Дубль №2. Щиро прошу депутатів підтримати моє прохання про відставку. Як то кажуть, дуже дякую. Заздалегідь. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 11 июня 2019 г.

Коротко про історію з відставкою Клімкіна

Павло Клімкін заявив, що написав заяву про відставку ще 17 травня, за кілька днів до інавгурації Володимира Зеленського.

У Держдепі США вже встигли подякувати Клімкіну за чудову працю, а от у Держдумі Росії заявили, що Клімкін був "нецікавим".

У день інавгурації Зеленського Клімкін заявив, що вирішив піти на вибори до Верховної Ради як самовисуванець.

6 червня народні депутати не проголосували за відставку Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ України.

Павло Клімкін як голова МЗС: основні досягнення – у матеріалі 24 каналу.