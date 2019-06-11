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      Дуже дякую, заздалегідь, – Клімкін вдруге попросив Раду відправити його у відставку

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      Клімкін попросив про відставку: дубль №2
      Клімкін попросив про відставку: дубль №2 / 24 канал

      Павло Клімкін, керівник Міністерства закордонних справ України, ще раз нагадав Верховній Раді, що він таки хоче піти у відставку. І попросив з другого дублю підтримати подання президента Володимира Зеленського.

      30 травня президент Зеленський вже подавав до Ради пропозицію звільнити Клімкіна з МЗС, хоча і називав його "фаховим дипломатом". І ось 11 червня заступник очільника Адміністрації Президента Руслан Рябошапка на брифінгу повідомив, що буде друге аналогічне подання.

      Читайте також: Загроза для українського півдня, – Клімкін прокоментував ситуацію в Молдові

      На друге подання президента міністр Клімкін відповів другим проханням до Ради

      Щиро прошу депутатів підтримати моє прохання про відставку. Як то кажуть, дуже дякую. Заздалегідь,
      – з легким натяком на "крилатий вислів" президента написав Клімкін.

      З першої спроби, що відбулася 6 червня, депутати не виявили бажання відправляти Клімкіна у відставку: голосували за два проекти постанов, і в обох голосуваннях "за" висловилися лише 141 та 137 депутатів відповідно.

      Коротко про історію з відставкою Клімкіна

      Павло Клімкін заявив, що написав заяву про відставку ще 17 травня, за кілька днів до інавгурації Володимира Зеленського. 

      У Держдепі США вже встигли подякувати Клімкіну за чудову працю, а от у Держдумі Росії заявили, що Клімкін був "нецікавим".

      У день інавгурації Зеленського Клімкін заявив, що вирішив піти на вибори до Верховної Ради як самовисуванець.

      6 червня народні депутати не проголосували за відставку Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ України.

      Павло Клімкін як голова МЗС: основні досягнення – у матеріалі 24 каналу.

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      Теги: Володимир Зеленський Новини України Новини політики Павло Клімкін МЗС України Клімкін не пішов у відставку Кабінет Міністрів України Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
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