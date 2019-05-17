У США та Росії відреагували на відставку Клімкіна

У Держдепі США подякували за чудову працю українському главі МЗС Павлу Клімкіну після того, як він написав заяву про відставку. Натомість у Держдумі Росії заявили, що Клімкін був "нецікавим".

Пророблену роботу оцінив спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер на своїй сторінці у Twitter.

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"Спасибі за відмінну співпрацю і сподіваюся, що ви зможете отримати заслужений відпочинок!" – написав він.

Thank you for your excellent cooperation and I hope you can get some well deserved rest! https://t.co/rga8aoYhNi — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) May 17, 2019

Натомість у російській Держдумі рішення глави МЗС України сприйняли із зовсім іншими закономірними емоціями. Глава комітету Держдуми у справах СНД Леонід Калашников "схвалив" таке рішення", пише російське видання RT.

Він заявив, що Клімкін "не залишив жодного сліду в політиці", бо є "нецікавим" і "підрупором Порошенка".

Зазначимо, міністр закордонних справ України Павло Клімкін написав заяву про відставку. Відразу ж після інавгурації Володимира Зеленського він збирається подати документ на розгляд Ради та нового президента України. Окрім того, він розповів про свої наміри стати нардепом.

П'ятниця, 17 травня, відзначилась низкою відставок. Хто ще залишає свої посади:

Заступник голови Адміністрації Президента Костянтин Єлісєєв, що займався зовнішньою політикою. Глава Адміністрації Президента Ігор Райнін. Перший заступник голови Адміністрації Президента Віталій Ковальчук, який також очолював передвиборчий штаб Петра Порошенка. Представниця президента у парламенті Ірина Луценко. Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Турчинов. Керівник Головного управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ Павло Демчина.

Дивіться відеозвернення Павла Клімкіна: