В США и России отреагировали на отставку Климкина

В Госдепе США поблагодарили за отличную работу украинского главу МИД Павла Климкина после того, как он написал заявление об отставке. Зато в Госдуме России заявили, что Климкин был "неинтересным".

Проделанную работу оценил спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер на своей странице в Twitter.

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"Спасибо за отличное сотрудничество и надеюсь, что вы сможете получить заслуженный отдых!" – написал он.

Thank you for your excellent cooperation and I hope you can get some well deserved rest! https://t.co/rga8aoYhNi — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) May 17, 2019

Зато в российской Госдуме решение главы МИД Украины восприняли с совсем другими закономерными эмоциями. Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников "одобрил" такое решение", пишет российское издание RT.

Он заявил, что Климкин "не оставил следа в политике", потому что является "неинтересным" и "подрупором Порошенко".

Отметим, министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал заявление об отставке. Сразу же после инаугурации Владимира Зеленского он собирается подать документ на рассмотрение Совета и нового президента Украины. Кроме того, он рассказал о своих намерениях стать нардепом.

Пятница, 17 мая, отметилась рядом отставок. Кто еще оставляет свои должности:

Заместитель главы Администрации Президента Константин Елисеев, который занимался внешней политикой. Глава Администрации Президента Игорь Райнин. Первый заместитель главы Администрации Президента Виталий Ковальчук, который также возглавлял предвыборный штаб Петра Порошенко. Представительница президента в парламенте Ирина Луценко. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов. Руководитель Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ Павел Демчина.

Смотрите видеообращение Павла Климкина: