В США и России отреагировали на отставку Климкина
В Госдепе США поблагодарили за отличную работу украинского главу МИД Павла Климкина после того, как он написал заявление об отставке. Зато в Госдуме России заявили, что Климкин был "неинтересным".
Проделанную работу оценил спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер на своей странице в Twitter.
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"Спасибо за отличное сотрудничество и надеюсь, что вы сможете получить заслуженный отдых!" – написал он.
Зато в российской Госдуме решение главы МИД Украины восприняли с совсем другими закономерными эмоциями. Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников "одобрил" такое решение", пишет российское издание RT.
Он заявил, что Климкин "не оставил следа в политике", потому что является "неинтересным" и "подрупором Порошенко".
Отметим, министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал заявление об отставке. Сразу же после инаугурации Владимира Зеленского он собирается подать документ на рассмотрение Совета и нового президента Украины. Кроме того, он рассказал о своих намерениях стать нардепом.
Пятница, 17 мая, отметилась рядом отставок. Кто еще оставляет свои должности:
- Заместитель главы Администрации Президента Константин Елисеев, который занимался внешней политикой.
- Глава Администрации Президента Игорь Райнин.
- Первый заместитель главы Администрации Президента Виталий Ковальчук, который также возглавлял предвыборный штаб Петра Порошенко.
- Представительница президента в парламенте Ирина Луценко.
- Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов.
- Руководитель Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ Павел Демчина.
Смотрите видеообращение Павла Климкина: