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      В США рассказали, что думают о связи Зеленского с Коломойским

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      Курт Волкер
      Курт Волкер / Укринформ

      Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что важно не то, с кем имеет связи новоизбранный президент Владимир Зеленский, а какие решения он будет принимать.

      Волкер отметил, что "не знает ни одной демократической страны, где у политиков не было бы покровителей, спонсоров, сторонников, политических партий", пишет "Русская служба BBC".

      Читайте также: На инаугурацию Зеленского приедет делегация США высокого уровня, – Волкер

      "Главным все равно остается политик, кандидат, который в итоге избирается. Именно он принимает окончательные решения. Мы увидим, как это будет в случае с господином Зеленским. После инаугурации у него будут полномочия, пусть и ограниченные, и мы посмотрим, как он ими воспользуется", – прокомментировал спецпредставитель Госдепа.

      По его мнению, единственное, что нужно в этой ситуации от других государств, – поддержать украинский народ и президента, которого он выбрал, в развитии демократии в стране.

      Волкер добавил, что избрание Зеленского на пост главы Украины не стало для него сюрпризом. Мол, Зеленский получил значительную поддержку от украинцев как перед первым, так и перед вторым туром. И этот выбор надо уважать.

      Контекст. Владимира Зеленского упрекают, что на него влияет бывший владелец "Приватбанка" и олигарх Игорь Коломойский, который сейчас живет в Израиле. Новоизбранный президент в свою очередь убеждает, что их связывают только общие бизнес-интересы по "1+1" (медиахолдинг принадлежит Коломойскому, а студия "Квартал 95" реализует на канале свои проекты). В команде будущего президента Украины уверяют, что олигарх не имеет рычагов влияния на будущего президента. Однако сам Коломойский признался, что помогал избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому советами – и продолжает это делать.


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      Теги: Курт Волкер Новости США Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Игорь Коломойский
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