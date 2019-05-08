В США рассказали, что думают о связи Зеленского с Коломойским

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что важно не то, с кем имеет связи новоизбранный президент Владимир Зеленский, а какие решения он будет принимать.

Волкер отметил, что "не знает ни одной демократической страны, где у политиков не было бы покровителей, спонсоров, сторонников, политических партий", пишет "Русская служба BBC".

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"Главным все равно остается политик, кандидат, который в итоге избирается. Именно он принимает окончательные решения. Мы увидим, как это будет в случае с господином Зеленским. После инаугурации у него будут полномочия, пусть и ограниченные, и мы посмотрим, как он ими воспользуется", – прокомментировал спецпредставитель Госдепа.

По его мнению, единственное, что нужно в этой ситуации от других государств, – поддержать украинский народ и президента, которого он выбрал, в развитии демократии в стране.

Волкер добавил, что избрание Зеленского на пост главы Украины не стало для него сюрпризом. Мол, Зеленский получил значительную поддержку от украинцев как перед первым, так и перед вторым туром. И этот выбор надо уважать.

Контекст. Владимира Зеленского упрекают, что на него влияет бывший владелец "Приватбанка" и олигарх Игорь Коломойский, который сейчас живет в Израиле. Новоизбранный президент в свою очередь убеждает, что их связывают только общие бизнес-интересы по "1+1" (медиахолдинг принадлежит Коломойскому, а студия "Квартал 95" реализует на канале свои проекты). В команде будущего президента Украины уверяют, что олигарх не имеет рычагов влияния на будущего президента. Однако сам Коломойский признался, что помогал избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому советами – и продолжает это делать.



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