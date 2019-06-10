Загроза для українського півдня, – Клімкін прокоментував ситуацію в Молдові

Український дипломат Віктор Крижанівський 11 червня вирушить до столиці Молдови, Кишинева, де триває політична криза. Він відповідає за координацію зусиль з Придністровського врегулювання і дуже добре знається на молдовському контексті. Адже криза, яка триває у сусідній країні може негативно вплинути й на Україну.

Українцям не байдужа ситуація, яка зараз відбувається у сусідній Молдові, переконаний глава МЗС України Павло Клімкін.

Важливо: СБУ активізується на кордоні з Молдовою через радикально налаштованих росіян

Ми дуже пильно моніторимо ситуацію у сусідній країні. Нам усім дуже потрібна європейська демократична Молдова і зовсім не пасує перспектива нового російського плацдарму, який створюватиме загрозу для українського півдня,

– пояснив міністр.

На офіційній сторінці українського зовнішньополітичного відомства мовиться про те, що в Україні із занепокоєнням спостерігають за розвитком політичної ситуації у Молдові.

Там закликають провідні політсили країни діяти в межах правового поля та вирішувати суперечки шляхом діалогу з метою уникнення силового протистояння.

"Важливим для країни та безпекової ситуації в регіоні є недопущення зовнішнього втручання, спрямованого на реалізацію російського сценарію федералізації країни", – додають у МЗС.

Тим часом Адміністрація Президента теж готує реакцію на події, що мають місце у Молдові.

Що відомо про кризу в Молдові?

Напружена ситуація у Молдові склалася після парламентських виборів. Вони відбулися у лютому, а відтоді новообрані депутати не змогли сформувати коаліцію.

Це спровокувало багатотисячні протести у країні 7 червня. Саме тоді був останній день, коли депутати ще мало право сформувати більшість. Люди вийшли на вулиці, щоб не допустити проведення дострокових парламентських виборів.

Проте вже наступного дня, 8 червня, проросійська Соціалістична партія і проєвропейський демократичний блок ACUM сформували коаліцію та підписали тимчасову угоду про співпрацю. Тоді ж депутати затвердили тимчасовий склад уряду на чолі з проєвропейською прем'єркою Майєю Санду та прийняли декларацію "Про захоплену державу".

Цікаво: У Кремлі привітали створення у Молдові коаліції із проросійськими соціалістами

Цього ж дня Конституційний суд опублікував рішення, в якому було сказано: будь-який акт, ухвалений в парламенті 8 червня і пізніше, буде недійсним. Все – через те, що остаточний термін формування коаліції, робочих органів парламенту та уряду закінчився 7 червня. Відтак єдине конституційне рішення у цій ситуації – розпустити парламент.

До речі, у формуванні коаліції не брала участь Демократична партія. Вона не визнає зміну влади у Молдові, і саме на її бік став Конституційний суд. Він призначив виконувачем обов’язків президента країни Павла Філіпа. Той розпустив парламент і призначив позачергові вибори в країні на 6 вересня.

Наразі в країні панує двовладдя.