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      Загроза для українського півдня, – Клімкін прокоментував ситуацію в Молдові

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      Павло Клімкін
      Павло Клімкін / Getty images

      Український дипломат Віктор Крижанівський 11 червня вирушить до столиці Молдови, Кишинева, де триває політична криза. Він відповідає за координацію зусиль з Придністровського врегулювання і дуже добре знається на молдовському контексті. Адже криза, яка триває у сусідній країні може негативно вплинути й на Україну.

      Українцям не байдужа ситуація, яка зараз відбувається у сусідній Молдові, переконаний глава МЗС України Павло Клімкін.

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      Ми дуже пильно моніторимо ситуацію у сусідній країні. Нам усім дуже потрібна європейська демократична Молдова і зовсім не пасує перспектива нового російського плацдарму, який створюватиме загрозу для українського півдня,
      – пояснив міністр.

      На офіційній сторінці українського зовнішньополітичного відомства мовиться про те, що в Україні із занепокоєнням спостерігають за розвитком політичної ситуації у Молдові.

      Там закликають провідні політсили країни діяти в межах правового поля та вирішувати суперечки шляхом діалогу з метою уникнення силового протистояння.

      "Важливим для країни та безпекової ситуації в регіоні є недопущення зовнішнього втручання, спрямованого на реалізацію російського сценарію федералізації країни", – додають у МЗС.

      Тим часом Адміністрація Президента теж готує реакцію на події, що мають місце у Молдові.

      Що відомо про кризу в Молдові?

      Напружена ситуація у Молдові склалася після парламентських виборів. Вони відбулися у лютому, а відтоді новообрані депутати не змогли сформувати коаліцію.

      Це спровокувало багатотисячні протести у країні 7 червня. Саме тоді був останній день, коли депутати ще мало право сформувати більшість. Люди вийшли на вулиці, щоб не допустити проведення дострокових парламентських виборів.

      Проте вже наступного дня, 8 червня, проросійська Соціалістична партія і проєвропейський демократичний блок ACUM сформували коаліцію та підписали тимчасову угоду про співпрацю. Тоді ж депутати затвердили тимчасовий склад уряду на чолі з проєвропейською прем'єркою Майєю Санду та прийняли декларацію "Про захоплену державу".

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      Цього ж дня Конституційний суд опублікував рішення, в якому було сказано: будь-який акт, ухвалений в парламенті 8 червня і пізніше, буде недійсним. Все – через те, що остаточний термін формування коаліції, робочих органів парламенту та уряду закінчився 7 червня. Відтак єдине конституційне рішення у цій ситуації – розпустити парламент.

      До речі, у формуванні коаліції не брала участь Демократична партія. Вона не визнає зміну влади у Молдові, і саме на її бік став Конституційний суд. Він призначив виконувачем обов’язків президента країни Павла Філіпа. Той розпустив парламент і призначив позачергові вибори в країні на 6 вересня.

      Наразі в країні панує двовладдя.

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      Теги: МЗС України Молдова Новини України Новини політики Павло Клімкін
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