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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРО-2020 ЕКОЛОГІЧНА КАТАСТРОФА НА РОСІ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРО-2020 ЕКОЛОГІЧНА КАТАСТРОФА НА РОСІ

      СБУ активізується на кордоні з Молдовою через радикально налаштованих росіян

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      СБУ посилює контррозвідувальний режим на кордоні з Молдовою
      СБУ посилює контррозвідувальний режим на кордоні з Молдовою / tv8.md

      Служба безпеки України зреагувала на політичну кризу у Молдові. СБУ посилює контррозвідувальний режим на кордоні з країною, аби запобігти "іноземному втручанню" у тамтешню внутрішню ситуацію.

      Так, перевірятимуть "радикально налаштованих росіян" перед в’їздом до країни, про це повідомили у прес-службі СБУ.

      Читайте також: МЗС України про кризу у Молдові: Головне – не допустити російського сценарію

      Там зазначають, що триває співпраця із Молдовою, аби зберегти спокій та стабільність у регіоні.

      З метою недопущення загострення ситуації в Кишиневі, пов’язаної з іноземним втручанням у внутрішні процеси, наразі посилено контррозвідувальний режим на в’їзді до Молдови через територію України радикально налаштованих громадян Російської Федерації,
      – йде мова у повідомленні.

      Що відбувається у Молдові?

      Після парламентських виборів, що відбулись ще 24 лютого, політичні сили мали сформувати коаліцію – на це у них було 1,5 місяці. Однак зробити цього не змогли аж до червня. Це спровокувало багатотисячні протести у країні 7 червня. Люди вийшли на вулиці, щоб не допустити проведення дострокових парламентських виборів.

      Вже наступного дня, 8 червня, проросійська Соціалістична партія і проєвропейський демократичний блок ACUM сформували коаліцію та підписали тимчасову угоду про співпрацю. Тоді ж депутати затвердили тимчасовий склад уряду на чолі з проєвропейською прем'єркою Майєю Санду та прийняли декларацію "Про захоплену державу".

      Однак цього ж дня Конституційний суд опублікував рішення, в якому сказано: будь-який акт, ухвалений в парламенті 8 червня і пізніше, буде недійсним. Адже, мовляв, остаточний термін формування коаліції, робочих органів парламенту та уряду закінчився 7 червня. Відтак єдине конституційне рішення у цій ситуації – розпустити парламент. КС став на бік Демократичної партії, яка не брала участі у формуванні коаліції та не визнає зміну влади у країні.

      Виконувачем обов’язків президента країни призначили Павла Філіпа (Демократична партія). Той розпустив парламент і призначив позачергові вибори в країні на 6 вересня.

      Реація ЄС та НАТО

      Генсек Ради Європи Турбйорн Ягланд попросив Венеціанську Комісію невідкладно оцінити дії Конституційного суду Молдови, який розпустив парламент. На його думку, таке рішення є незаконним. Водночас у НАТО закликали "демократично обрані сили" вирішувати політичні розбіжності шляхом діалогу.

      Якими були результати парламентських виборів у Молдові? Найбільша проросійська сила Молдови – соціалістична партія чинного президента Ігоря Додона – вибори таки перемогла. 31% голосів гарантує їй близько 20 місць у парламенті, проте не більшість.

      Окрім партії Додона, прохідний поріг подолали ще три політсили. І, як не дивно, проєвропейські. Їхніх голосів цілком вистачало для утворення парламентської більшості та формування уряду. Проте, між партіями не досить теплі стосунки. Одна звинувачує іншу у виборчих махінаціях. Саме це й може зірвати об'єднання. Молдовський президент вже натякнув на ймовірний реванш проросійських сил.

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      Теги: Новини України Молдова СБУ Протести Новини політики
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