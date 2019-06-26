Зеленський отримав першу зарплату на посаді президента: відома сума

Володимир Зеленський отримав першу заробітну плату на посаді президента України. Так, за травень главі держави нарахували майже 13 тисяч гривень.

Таку суму отримав Зеленський не за цілий місяць, а лише за 12 днів після його інавгурації, яка відбулася 20 травня, йдеться у відповіді АП виданню "Фактор".

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Заробітну плату Президентові України Володимиру Зеленському у травні 2019 року з моменту вступу на пост нараховано в розмірі посадового окладу – 12 727,27 гривні,

– йдеться у документі.

Новообраний президент сплатив з цієї суми 2481 гривень обов'язкових зборів і податків. Тому, реально Зеленський отримав понад 10 тисяч гривень зарплати.

Окрім того, гаранту за травень не нараховували жодних надбавок чи премій.

Зауважимо, посадовий оклад президента України за місяць складає 28 тисяч гривень.



Дані АП про зарплату Зеленського

До слова, попередник Зеленського, п'ятий президент Петро Порошенко також отримував зарплату у розмірі 28 тисяч гривень на місяць. Загалом за 5 років свого керівництва державою йому нарахували 1 мільйона 363 тисяч гривень. Ці гроші після сплати податків Порошенко перераховував на благодійність.

Якими статками володіє сім'я Зеленського? У декларації за 2019 рік президент України зазначив 9,2 мільйона доходів, зарплата в яких склала 4,1 мільйона гривень. Зеленський задекларував 630 тисяч доларів, 107 тисяч євро і понад 1 мільйон гривень на банківських рахунках.



Водночас, перша леді країни Олена Зеленська отримала за минулий рік 5,5 мільйонів гривень доходу.



Також сім'я Зеленських володіє 11 будинками і квартирами. Так, президентська родина має будинок в Італії, квартиру в окупованій Ялті, орендує квартиру у Великобританії та будує п’ять готельних номерів у Грузії.