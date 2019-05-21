19:34
21 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РОЗПУСК РАДИ ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Танці Путіна з Австрією. Гундяєв фахівець широкого профілю
      Вєсті Кремля
      23:14, 20 травня
      Вєсті.UA: Фішечки інавгурації Зеленського. Ребрендинг партії "Народний фронт"
      Вєсті.UA
      21:45, 20 травня
      Хто водить за ніс активістів та що буде на місці Літнього театру: розслідування журналістів
      ЦРУ
      09:00, 17 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Приватизація 90-х в Україні
      Згадати все
      23:15, 17 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      РОЗПУСК РАДИ ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО

      Порошенко збіднів, а Зеленський збагатів: статки президентів

      104

      Петро Порошенко у перший рік на посаді президента втратив статус мільярдера. Статки колишнього президента підрахували в американському виданні Bloomberg. Саме у такому статусі він передав булаву новообраному Володимиру Зеленському, який також не з зарплатою вчителя Голобородька вступив на посаду, а з 37 мільйонами гривень на рахунках.

      У серіалі "Слуга народу" Володимир Зеленський в образі президента-вчителя історії, який не має автівки та мешкає з батьками й сестрою в одній квартирі.

      Читайте також: Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради

      Проте в реальності він мільйонер. І тільки за 2018 рік збагатився на шість мільйонів гривень. Про що свідчить його свіжа декларація, яку Зеленський опублікував вже у статусі президента. Разом із дружиною та партнерами по "95 Кварталу", він володіє чималою кількість нерухомості в Україні та за кордоном.

      Чим володіє Зеленський?

      Зокрема, новообраний президент має маєток в Італії площею 413 квадратних метрів за майже 90 мільйонів гривень. Також подружжя Зеленських будує п’ять готельних номерів у Грузії та орендує квартиру у Великій Британії.

      Під Києвом у них величезний будинок з ділянкою, дві квартири у столиці, та ще кілька, якими володіють разом зі співвласниками студії "Квартал-95". Не забув Зеленський вказати і квартиру дружини в анексованому Криму.

      Також у списку два люксових авто та колекція коштовних годинників. У "95 кварталі" Зеленський заробив за рік понад чотири мільйони гривень та задекларував ще 5,5 доходів з інших джерел. Трохи менше заробила його дружина – майже п’ять мільйонів. З готівки у подружжя сотні тисяч євро, доларів та гривень. Гроші зберігають переважно у "Приватбанку" й здебільшого в Латвії.

      Зеленський статки
      Статки Зеленського

      У Володимира на рахунках – 440 тисяч доларів, 1 мільйон гривень. А в його дружини Олени – майже 12 тисяч доларів, понад 100 тисяч гривень. А ще чинний президент винен грошей і власній компанії, приблизно 60 мільйонів гривень.

      Також Зеленський задекларував сім підприємств, де він і його дружина є кінцевими бенефіціарами, а за законом, президент не може мати бізнесу. Тому він має 30 днів, аби передати управління іншим особам. Що ж до бізнесу в Росії, то переконує, що вже продав.

      Майно Порошенка

      На банківських рахунках у президента було 61,2 мільйона доларів, 2,3 мільйона гривень, 7,1 тисячі євро, 8 тисяч фунтів і 427,4 тисячі доларі. Готівкою Порошенко зберігав 21 тисячу доларів та 60 тисяч гривень. Внески в кредитні спільноти та інші небанківські фінансові установи склали 8,2 мільйона гривень.

      З нерухомості Порошенко володів п’ятьма земельними ділянками в Київській області та Києві та житловим будинком у Козині, 3 квартирами в Києві та Вінниці, а також в іншому праві власності була база відпочинку. Також ще недобудована підпірна стіна. Також президент задекларував автомобіль Mercedes-benz Vito 2010 року випуску.

      Roshen передав у "сліпий траст", проте це не допомогло уникнути втрат. У американському фінансовому виданні з'ясували, що одразу після того, як Порошенко став президентом, він втратив статус мільярдера.

      Статки Порошенка
      Статки Порошенка

      Гривневим мільярдером він таки залишився. Саме такого розміру дохід Порошенко задекларував за 2018 рік. Майже всю цю суму становлять дивіденди від трасту, який управляє Roshen.

      На рахунках свого ж банку екс-президент зберігає понад 60 мільйонів доларів, понад два мільйони гривень та близько восьми тисяч євро та фунтів. Готівкою тримає 21 тисячу доларів та 60 тисяч гривень.

      Має маєток у Козині, п’ять земельних ділянок та одну орендовану, три квартири, а також базу відпочинку в Одеській області. Трохи "приданого" має і дружина. Також подружжя має два люксових авто і колекцію творів мистецтва, розкішні меблі та прикраси.

      Кучма, Кравчук, Ющенко
      Президенти України: Леонід Кучма, Леонід Кравчук, Віктор Ющенко

      Оцінити статки всіх інших українських президентів складніше. Адже до 2017 року інформації про багатства чиновників у відкритому доступі не було. Обов'язковим декларувати статки для представників влади стало лише за Порошенка.

      Статки Януковича

      Про скарби Януковича українці б і не дізнались, якби не Революція гідності. Лише в Межигір'ї оцінили у дев'ять мільярдів гривень. А скільки всього утікач вивіз на вантажівках, джипах та вертольотах до Росії – невідомо.

      Будинок Януковича у Межигір'ї
      Будинок Януковича у Межигір'ї

      За офіційною ж декларацією він мав 24 мільйони гривень банківських вкладів та 15,5 гонорару за власну фотокнигу. Жорсткого контролю за статками не було за часів Ющенка, Кучми та Кравчука. Останній, до речі, весь час нарікає на розмір своєї пенсії у 18 тисяч гривень.

      blog_ava
      Що відомо про Володимира Зеленського: біографія президента України
      сьогодні
      32729
      Автор: Оксана Тропотяга
      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Володимир Зеленський Гроші е-декларування
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Знак протесту: що пишуть світові ЗМІ про відставку Гройсмана
      сьогодні , 18:02 Знак протесту: що пишуть світові ЗМІ про відставку Гройсмана
      Світлана Попова 1401
      Прибічник Януковича повернувся в Україну: хто до цього причетний
      сьогодні , 18:00 Прибічник Януковича повернувся в Україну: хто до цього причетний
      Віталій Шабунін 1037
      Бойовики намагаються дискредитувати ЗСУ за допомогою фейків
      сьогодні , 17:49 Бойовики намагаються дискредитувати ЗСУ за допомогою фейків
      Дмитро Снєгирьов 745
      Чи зможе Верховна Рада приймати рішення після розпуску
      сьогодні , 17:10 Чи зможе Верховна Рада приймати рішення після розпуску
      Євгенія Мазур 3571
      Чи може Зеленський розпустити парламент і коли
      сьогодні , 16:40 Чи може Зеленський розпустити парламент і коли
      Фундація DEJURE 3900
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук