Порошенко збіднів, а Зеленський збагатів: статки президентів

Петро Порошенко у перший рік на посаді президента втратив статус мільярдера. Статки колишнього президента підрахували в американському виданні Bloomberg. Саме у такому статусі він передав булаву новообраному Володимиру Зеленському, який також не з зарплатою вчителя Голобородька вступив на посаду, а з 37 мільйонами гривень на рахунках.

У серіалі "Слуга народу" Володимир Зеленський в образі президента-вчителя історії, який не має автівки та мешкає з батьками й сестрою в одній квартирі.

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Проте в реальності він мільйонер. І тільки за 2018 рік збагатився на шість мільйонів гривень. Про що свідчить його свіжа декларація, яку Зеленський опублікував вже у статусі президента. Разом із дружиною та партнерами по "95 Кварталу", він володіє чималою кількість нерухомості в Україні та за кордоном.

Чим володіє Зеленський?

Зокрема, новообраний президент має маєток в Італії площею 413 квадратних метрів за майже 90 мільйонів гривень. Також подружжя Зеленських будує п’ять готельних номерів у Грузії та орендує квартиру у Великій Британії.

Під Києвом у них величезний будинок з ділянкою, дві квартири у столиці, та ще кілька, якими володіють разом зі співвласниками студії "Квартал-95". Не забув Зеленський вказати і квартиру дружини в анексованому Криму.

Також у списку два люксових авто та колекція коштовних годинників. У "95 кварталі" Зеленський заробив за рік понад чотири мільйони гривень та задекларував ще 5,5 доходів з інших джерел. Трохи менше заробила його дружина – майже п’ять мільйонів. З готівки у подружжя сотні тисяч євро, доларів та гривень. Гроші зберігають переважно у "Приватбанку" й здебільшого в Латвії.



Статки Зеленського

У Володимира на рахунках – 440 тисяч доларів, 1 мільйон гривень. А в його дружини Олени – майже 12 тисяч доларів, понад 100 тисяч гривень. А ще чинний президент винен грошей і власній компанії, приблизно 60 мільйонів гривень.

Також Зеленський задекларував сім підприємств, де він і його дружина є кінцевими бенефіціарами, а за законом, президент не може мати бізнесу. Тому він має 30 днів, аби передати управління іншим особам. Що ж до бізнесу в Росії, то переконує, що вже продав.

Майно Порошенка

На банківських рахунках у президента було 61,2 мільйона доларів, 2,3 мільйона гривень, 7,1 тисячі євро, 8 тисяч фунтів і 427,4 тисячі доларі. Готівкою Порошенко зберігав 21 тисячу доларів та 60 тисяч гривень. Внески в кредитні спільноти та інші небанківські фінансові установи склали 8,2 мільйона гривень.

З нерухомості Порошенко володів п’ятьма земельними ділянками в Київській області та Києві та житловим будинком у Козині, 3 квартирами в Києві та Вінниці, а також в іншому праві власності була база відпочинку. Також ще недобудована підпірна стіна. Також президент задекларував автомобіль Mercedes-benz Vito 2010 року випуску.

Roshen передав у "сліпий траст", проте це не допомогло уникнути втрат. У американському фінансовому виданні з'ясували, що одразу після того, як Порошенко став президентом, він втратив статус мільярдера.



Статки Порошенка

Гривневим мільярдером він таки залишився. Саме такого розміру дохід Порошенко задекларував за 2018 рік. Майже всю цю суму становлять дивіденди від трасту, який управляє Roshen.

На рахунках свого ж банку екс-президент зберігає понад 60 мільйонів доларів, понад два мільйони гривень та близько восьми тисяч євро та фунтів. Готівкою тримає 21 тисячу доларів та 60 тисяч гривень.

Має маєток у Козині, п’ять земельних ділянок та одну орендовану, три квартири, а також базу відпочинку в Одеській області. Трохи "приданого" має і дружина. Також подружжя має два люксових авто і колекцію творів мистецтва, розкішні меблі та прикраси.



Президенти України: Леонід Кучма, Леонід Кравчук, Віктор Ющенко

Оцінити статки всіх інших українських президентів складніше. Адже до 2017 року інформації про багатства чиновників у відкритому доступі не було. Обов'язковим декларувати статки для представників влади стало лише за Порошенка.

Статки Януковича

Про скарби Януковича українці б і не дізнались, якби не Революція гідності. Лише в Межигір'ї оцінили у дев'ять мільярдів гривень. А скільки всього утікач вивіз на вантажівках, джипах та вертольотах до Росії – невідомо.



Будинок Януковича у Межигір'ї

За офіційною ж декларацією він мав 24 мільйони гривень банківських вкладів та 15,5 гонорару за власну фотокнигу. Жорсткого контролю за статками не було за часів Ющенка, Кучми та Кравчука. Останній, до речі, весь час нарікає на розмір своєї пенсії у 18 тисяч гривень.